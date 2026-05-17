Ключевые моменты:

Журналисты The New York Times в третий раз посетили Национальный природный парк «Тузловские лиманы» с начала полномасштабной войны.

Экологи показали последствия загрязнения Черного моря мазутом, нефтью и растительным маслом.

Зафиксирована гибель дельфинов, выброшенных на берег с остатками мазута.

Война против природы

Эколог Иван Русев сообщил, что журналисты американского издания The New York Times в третий раз с начала полномасштабного вторжения посетили национальный парк на «Тузловские лиманы».

Он подчеркнул, что в ходе визита они получили обновленные данные о масштабном влиянии войны на экосистему Черного моря. Добавим, что боевые действия и техногенные загрязнения продолжают наносить ущерб морскому биоразнообразию. В частности, речь идет о негативном влиянии на китообразных, морских птиц, среди которых розовые фламинго, а также на морских коньков и моллюсков.

Экологи особое внимание во время поездки уделили последствиям загрязнения нефтепродуктами, мазутом и растительным маслом. Ведь утечка, произошедшая 26 апреля в районе порта Черноморск, уже была зафиксирована на побережье и песчаной пересыпи нацпарка. Эти вещества представляют дополнительную угрозу для прибрежных экосистем.

Информацию для журналистов предоставили украинские исследователи, в частности, Иван Русев и Владислав Балинский. Они также продемонстрировали фотофиксацию последствий загрязнения, в частности, случаи гибели дельфинов, которых волны выносили на берег с остатками мазута.

Во время визита журналисты также наблюдали розовые фламинго и другие птицы, собирая материалы о том, как война меняет естественные процессы в уникальной дельтовой экосистеме юга Украины.

Напомним, Одесская область и юг Украины стремительно теряют уникальные степи, лиманы и морское побережье. Ведь под риском исчезновения оказались степные животные, розовые фламинго, пеликаны, дельфины и осетровые рыбы. Экологи призывают сохранить каждую уцелевшую природную территорию для будущего восстановления региона.