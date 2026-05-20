Ключевые моменты:

В нацпарке «Тузловские лиманы» зафиксировано загрязнение маслом площадью более 10 гектаров.

В масляной среде обнаружили десятки тысяч погибших медуз.

Экологи оценивают масштаб гибели морских организмов в десятки тонн.

Массовая гибель медуз в «масляном бульоне»

В Национальном природном парке «Тузловские лиманы» экологи обнаружили масштабное загрязнение прибрежной зоны растительным маслом. По визуальным оценкам, пострадало более 10 гектаров песчаной пересыпи, включая заповедные участки. Об этом сообщил сотрудник парка, эколог Иван Русев.

По его словам, масло вместе с морскими выбросами — водорослями, раковинами и медузами — оказалось на береговой линии и в прибрежных водах.

В мелководье в пределах парка экологи зафиксировали десятки тысяч медуз — аурелий (Aurelia aurita) и корнеротов (Rhizostoma pulmo). Они оказались в воде, смешанной с маслом.

По предварительным оценкам, гибель медуз в этой зоне может исчисляться десятками тонн. Специалисты отмечают, что такие масштабы загрязнения сильно нарушают экосистему прибрежной части моря.

На берег также выбрасывает загрязнённые водоросли и морские организмы, а на днях на песчаной пересыпи обнаружили останки погибшей азовки (морской свиньи). Экологи продолжают обследование территории и фиксируют новые участки загрязнения. Экологи продолжают оценивать масштаб ущерба и последствия для морской фауны.

По мнению ученых, сейчас Черное море находится под беспрецедентным экологическим давлением, а наибольшую опасность представляют мины и неразорвавшиеся боеприпасы.