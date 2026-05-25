Ключевые моменты:

В районе нацпарка «Тузловские лиманы» и на пляжах Одессы за неделю нашли 6 погибших дельфинов.

В Одессе также заметили двух живых азовок с необычным поведением — вероятно, они дезориентированы из-за сильных подводных шумов.

Причины гибели пока точно не установлены: рассматриваются взрывы и загрязнение нефтью и другие факторы.

Дельфины в Чёрном море: гибель и необычное поведение

В мае 2026 года на побережье Одесской области и в районе национального природного парка «Тузловские лиманы» снова фиксируют тревожные находки — мёртвых дельфинов. Об этом сообщил биолог и сотрудник нацпарка Иван Русев.

За последнюю неделю здесь обнаружили четыре тела морских млекопитающих: три азовки и одну белобочку. Ещё двух погибших азовок нашли уже на пляжах Одессы.

Но на этом печальная история не заканчивается. В городе заметили ещё двух живых азовок, которые ведут себя нетипично: они дезориентированы и выглядят ослабленными. Специалисты предполагают, что животные могли пострадать от сильных подводных шумов.

Что происходит с Черным морем в 2026 году

По словам учёных, такие случаи уже происходили ранее, и одной из возможных причин называют мощное воздействие звуков в море — в том числе из-за взрывов и активных боевых действий в регионе. В мае 2026 года, по сообщениям, в акватории Чёрного моря и на территории Украины снова фиксировались массовые атаки с использованием дронов и ракет, включая «шахеды», крылатые ракеты и баллистическое оружие.

Специалисты не исключают, что дельфины могли погибнуть не только из-за шума, но и из-за последствий взрывов в морской среде, в том числе в районах у берегов Херсонской, Николаевской областей и Крыма.

Отдельно рассматривается версия загрязнения воды нефтепродуктами — подобные случаи уже фиксировались ранее, когда пострадавших морских животных находили даже за сотни километров от зоны загрязнения.

Дополнительную тревогу вызывает ситуация и в других странах региона: по данным наблюдателей, около 40 тел китообразных недавно также обнаружили на черноморском побережье Грузии.

По мнению ученых, сейчас Черное море находится под беспрецедентным экологическим давлением, а наибольшую опасность представляют мины и неразорвавшиеся боеприпасы.

