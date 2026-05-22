Ключевые моменты:

В Тарутинской степи в Одесской области продолжается проект по восстановлению популяции хомяка европейского.

В 2026 году планируют выпустить 6 животных: 5 самцов и 1 самку, выращенных в зоопарке.

Вид занесен в Красную книгу Украины из-за сокращения численности.

Стартовала новая экологическая миссия

В ландшафтном заказнике местного значения «Тарутинская степь» продолжается экологический проект по восстановлению популяции редких животных. Специалисты Киевского зоологического парка общегосударственного значения готовят очередное возвращение в дикую природу европейского хомяка.

По данным Государственной экологической инспекции, в этом году в степь выпустят шесть особей: пять самцов и одну самку. Хомяк европейский, также известный как хомяк обычный, занесенный в Красную книгу Украины из-за резкого сокращения численности. Основными причинами упадка вида являются интенсивное использование пестицидов и агрохимикатов, распашка степных территорий и климатические изменения.

Для реинтродукции выбрали именно «Тарутинскую степь», поскольку это один из немногих сохранившихся участков природного степного ландшафта в Украине, пригодный для существования редких видов.

Специалисты отмечают, что хомяки играют важную роль в экосистеме: они разрыхляют почву, создавая разветвленные норы, улучшают его аэрацию и являются важным звеном пищевой цепи степи. Кроме того, эти ночные животные запасают корм в подземных амбарах, иногда накапливая несколько килограммов зерна и растительной пищи на зиму.

Напомним, в Черном море зафиксировано масштабное загрязнение растительным маслом. Из-за загрязнения погибли десятки тысяч раков-отшельников в нацпарке «Тузловские лиманы». Экологи фиксируют признаки серьезного нарушения экосистемы и понижения уровня кислорода в воде.