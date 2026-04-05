Ключевые моменты:

Камеры зафиксировали активное передвижение диких животных вдоль линии инженерных сооружений.

Пограничники используют этот случай, чтобы напомнить: приграничная зона остается опасной для людей.

Риск представляют не только дикие звери, но и сложный рельеф вместе с инженерными заграждениями.

Лесной «десант» на границе

Южное региональное управление госпогранслужбы Украины поделилось кадрами необычной реальности приграничья. В объектив камер попало стадо диких кабанов, которые активно и довольно хаотично перемещались вдоль линии инженерных сооружений на участке Подольского отряда.

Животные, не обращая внимания на запреты, обследовали территорию вплотную к государственному рубежу, демонстрируя, что природа живет по своим законам.

Предупреждение для двуногих «гостей»

Несмотря на забавность кадров, пограничники напоминают: приграничная зона – это территория повышенной опасности. Подобные видео наглядно показывают, что помимо усиленных мер охраны и инженерных ловушек, здесь действуют и природные риски.

«Попытки незаконного пересечения государственной границы могут нести прямую угрозу жизни и здоровью. Необдуманные действия в приграничье часто заканчиваются травмами или трагическими последствиями», – подчеркивают в ГПСУ.

Ведомство призывает граждан соблюдать законодательство, не рисковать собой и помнить, что граница – не место для прогулок, даже если лесные обитатели считают иначе.

Фото: скриншот с видео