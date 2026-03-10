Ключевые моменты:

Инспекторы Юго-Западного округа принимали участие в регулировании хищников (шакалы, лисы, волки) в Подольском районе Одесской области.

Цель: баланс популяции и предотвращение распространения бешенства.

Выявлены нарушения правил охоты.

Шакали и лисы под присмотром, а охотники со штрафом

Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды Юго-Западного округа приняли участие в плановых мероприятиях по регулированию численности диких хищных животных в Подольском районе Одесской области в январе-феврале 2026 года.

Следует отметить, что эти работы проводились совместно с межрегиональным управлением лесного и охотничьего хозяйства и коллективами УООР.

Проверку осуществляли с целью удержания популяции шакалов, лис, волков и других хищников на оптимальном уровне для сохранения природного баланса. А еще специалисты таким образом пытаются предотвратить распространение бешенства среди диких животных. К слову, лисы являются главным природным носителем этой болезни. Соответственно, контроль численности хищников уменьшает вероятность передачи этой опасной болезни к домашним животным и скоту на сельхозугодьях.

Инспекторы параллельно осуществляли проверку соблюдения норм охотничьего законодательства. В ходе участия в мероприятиях они обнаружили ряд нарушений правил охоты, а причастных привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 85 КУоАП.

Напомним, в Лиманской громаде Белгород-Днестровского района Одесской области шакалы поселились среди человеческих домов. Местные жаловались, что хищники каждый день и ночью забегают во двор, не боятся людей.