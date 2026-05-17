Ключевые моменты:

Одесщина и юг Украины быстро теряют уникальные степи, лиманы и морское побережье.

Главные угрозы для природы – война, климатические изменения и активная хозяйственная деятельность.

Под риском исчезновения оказались степные животные, розовые фламинго, пеликаны, дельфины и осетровые рыбы.

Военные действия, пожары, загрязнения и жара разрушают экосистемы и затрудняют их восстановление.

Экологи призывают сохранить каждую уцелевшую природную территорию для будущего восстановления региона.

Война уничтожает степи, лиманы и побережье

Одесщина и весь юг Украины, формирующий один из самых ценных природных регионов страны, оказались под серьезной угрозой. В общем, уникальные степные территории, лиманы и морское побережье стремительно теряют свою стойкость из-за одновременного влияния войны, климатических изменений и активной хозяйственной деятельности.

По информации прессслужбы Государственной экологической инспекции, больше всего пострадали жители степных и песчаных экосистем. В частности, слепой песчаный страдает от разрушения почв и взрывов, а популяция суслика европейского сокращается из-за распашки последних девственных степных участков.

Также сложной остается ситуация и для хищников: степной хорек теряет кормовую базу, а европейская норка в регионе уже почти исчезла.

Добавим, что серьезные вызовы предстали и перед птицами Причерноморья. Загрязнение лиманов и постоянный шум негативно влияют на колонии розовых фламинго, недавно начали гнездиться на юге Одесщины. Также под угрозой оказались пеликаны и черные грифы из-за потери безопасных мест для размножения.

Следует отметить, что опасность растет и в акваториях Черное море и Азовское море. Из-за военных действий, взрывов и использования гидролокаторов фиксируется массовая гибель китообразных, в частности азовок и афалин. Кроме того, на грани исчезновения остаются осетровые из-за потери нерестилищ и браконьерства.

Среди главных причин разрушения природного баланса экологи называют:

последствия боевых действий — пожары, минирование и взрывы, которые уничтожают растительность и затрудняют природное восстановление;

химическое загрязнение — попадание горюче-смазочных материалов, изменяющее состав воды и грунтов;

климатические изменения — длительные засухи и экстремальная жара, обжигающие степи;

аграрное давление – расширение сельскохозяйственных площадей и активное использование химикатов.

Специалисты отмечают: документирование этих потерь уже сейчас критически важно для дальнейшего восстановления. Сохранение каждого уцелевшего природного участка имеет стратегическое значение, ведь именно от этого зависит будущее экосистем и климатическая стабильность региона.

