Новости Одессы и Одесской области

Границу Одесской области с Приднестровьем превратят в крепость

Границу Одесской области с Приднестровьем превратят в крепость

На границе между Одесской областью Украины и неподконтрольным Молдове Приднестровьем возведут инженерно-фортификационные сооружения.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Спикер ведомства Андрей Демченко рассказал, что данный участок границы с первых дней полномасштабного вторжения находится под постоянным контролем украинских военных, однако дело не ограничивается только лишь присутствием наших сил.

«Мы не только усиливаем контроль, но и строим инженерно-фортификационные сооружения. Из-за коварства врага мы понимаем, что в любой момент могут быть провокации. Мы должны быть готовы ко всему», — отметил Андрей Демченко.

Также он отметил, что на Приднестровском сегменте границы с Молдовой все пункты пропуска давно закрыты.

В то же время, меры пограничного контроля там усилены.

Напомним, что Приднестровье – это часть Молдовы, власть в которой захватили пророссийские сепаратисты в конце 20 века. Потом на этой территории свои войска разместила россия. С момента полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года эта группировка врага постоянно угрожает нападением. Причем не только нашему государству, но и Молдове, которая поддерживает Украину.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, сколько войск сосредоточила Украина на границе с Приднестровьем.

Также мы писали, угрожает ли Одесской области подрыв складов боеприпасов в приднестровском поселке Колбасна, которые расположены в двух километрах от украинской границы.

Фото иллюстративное

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить