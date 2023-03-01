Границу Одесской области с Приднестровьем превратят в крепость

На границе между Одесской областью Украины и неподконтрольным Молдове Приднестровьем возведут инженерно-фортификационные сооружения.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Спикер ведомства Андрей Демченко рассказал, что данный участок границы с первых дней полномасштабного вторжения находится под постоянным контролем украинских военных, однако дело не ограничивается только лишь присутствием наших сил.

«Мы не только усиливаем контроль, но и строим инженерно-фортификационные сооружения. Из-за коварства врага мы понимаем, что в любой момент могут быть провокации. Мы должны быть готовы ко всему», — отметил Андрей Демченко.

Также он отметил, что на Приднестровском сегменте границы с Молдовой все пункты пропуска давно закрыты.

В то же время, меры пограничного контроля там усилены.

Напомним, что Приднестровье – это часть Молдовы, власть в которой захватили пророссийские сепаратисты в конце 20 века. Потом на этой территории свои войска разместила россия. С момента полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года эта группировка врага постоянно угрожает нападением. Причем не только нашему государству, но и Молдове, которая поддерживает Украину.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, сколько войск сосредоточила Украина на границе с Приднестровьем.

Также мы писали, угрожает ли Одесской области подрыв складов боеприпасов в приднестровском поселке Колбасна, которые расположены в двух километрах от украинской границы.

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