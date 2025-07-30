Ключевые моменты:

На трассе «Одесса–Рени» пограничники задержали 30-летнего мужчину, переодетого в женщину: он пытался незаконно пересечь границу;

Нарушитель ехал вместе со своей сожительницей и пытался не привлекать внимание, заняв последние места в автобусе;

Мужчина признался, что купил одежду в одесском секонд-хенде;

Нарушитель привлечен к ответственности по статье 204-1 КУоАП. Дело направлено в суд.

О необычном инциденте рассказали в пресс-службе Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Во время проверки документов внимание военнослужащих привлек человек, одетый в стиле «total black»: парик, солнцезащитные очки и атласное черное платье. При ближайшей проверке выяснилось, что «пассажирка» оказалась 30-летним мужчиной, который решил выдать себя за женщину, чтобы покинуть страну.

Как пояснил сам нарушитель, женскую одежду он приобрел в одном из секонд-хендов Одессы специально для того, чтобы замаскироваться. В путешествие он отправился вместе со своей сожительницей. Чтобы не привлекать внимание, пара заняла последние места в автобусе.

Однако поездка длилась недолго – всего до ближайшего контрольного пункта. Мужчину задержали и привлекли к административной ответственности по статье 204-1 КУоАП – «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Дело направлено в суд. О дальнейшей судьбе «псевдолнеди» станет известно позже.