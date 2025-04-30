В этом материале не будет сногсшибательных преследований вражеских кораблей и рассказов о морских баталиях. В погоне за «жареными фактами» мы очень часто забываем, что за каждым успешно выполненным заданием, сбитой ракетой, уничтоженной миной и т.д. стоит человек, наш защитник. Поэтому мы решили рассказать о службе, жизни, мечтах и потерях наших героев, ведь каждый из наших защитников — пример преданности Украине и черноморским волнам.

Их «хата» с края, потому что они первыми врага встречают

Морская охрана Государственной пограничной службы Украины защищает не только Черное море, но и реки Дунай, Днестр и несет службу на других важных участках. И все же значительное внимание — безопасности черноморской акватории.

С начала полномасштабного вторжения морскими пограничниками осуществлена титаническая работа: более 23 тысяч выходов для выполнения боевых и пограничных задач, более 484 тысяч пройденных миль, более 11 тысяч противодиверсионных осмотров судов!

Кроме того, во время выполнения боевых задач уничтожено 62 ударных беспилотных летательных аппарата и две крылатые ракеты, осуществлено огневое поражение плавающих и якорных речных мин. Каждое из этих успешно выполненных задач является результатом работы слаженных экипажей кораблей и катеров.

Пограничная династия: любовь к Украине и 46 сортов винограда

Где бы ни пришлось служить Владимиру, помощнику командира одного из кораблей Морской охраны, эта фотография всегда с ним.

Будущий морской пограничник

Еще мальчишкой он надевал эту семейную реликвию — тельняшку, которая принадлежала его деду. Так уж повелось в этой семье: тельник надел — пограничником стал. Именно так произошло и с Владимиром, и с его отцом.

— Скажите, Владимир, вряд ли тельняшка стала единственной причиной вашего жизненного выбора. Почему море, почему пограничная служба?

— Знаете, мой отец всю жизнь служил в морской охране. Я родился в Одесской области, но отца перевели в Керченский отряд (он был командиром катера). Еще когда я был в первом классе, он забирал меня из школы и мы выходили в море вместе.

На отцовском катере

Мне это настолько понравилось, что после школы я поступил в морское училище, впоследствии заключил контракт. Я сделал это сознательно, уже понимая, что такое морская служба. С 2011-го начал служить там, где и отец, — в Керченском отряде морской охраны.

— Вы хотели стать офицером как отец?

— Конечно, поэтому продолжил обучение в Академии военно-морских сил имени П. Нахимова в Севастополе. В 2014 году наш отряд передислоцировался в Мариуполь, поэтому обучение возобновил уже в Херсонской морской академии, а после оккупации Мариуполя попал в Одессу.

— Помощник командира — должность ответственная. Что входит в ваши обязанности и какие задачи выполняет корабль?

— Хотя линии обороны находятся далеко от побережья, задач хватает: охрана государственной границы, защита суверенитета и нашей исключительной морской экономической зоны, отпор и сдерживание российской агрессии, отражение воздушного нападения, освещение надводной обстановки, противоминное обследование в зоне своей ответственности и тому подобное.

Если коротко, на корабле я отвечаю за организацию службы, в том числе и во время боевых выходов, контролирую действия экипажа и многое другое.

Экипаж — вторая семья

— Скажите, а насколько трудно управлять экипажем? Каждый человек — это индивидуальность, как сделать их единым целым?

— Трудно, но необходимо. Экипаж должен стать фактически семьей, быть идеально слаженным. От работы каждого члена экипажа зависит выполнение задания, ошибется один — пострадают все. Когда смотрел в детстве на отца, казалось, что это легко. В реальности надо приложить максимум усилий: мотивировать людей, не поучать, а учить, как можно больше общаться и воспитывать собственным примером.

— Подчиненные вам прозвище или позывной дали?

— Нет, называют просто Владимирович.

Владимир

— Одни и те же действия каждый день, одни и те же люди. Эта рутина, однообразие не надоедают?

— Сначала очень, а потом привыкаешь. Есть вещи, которые просто нужно делать и делать качественно, особенно сейчас. К тому же без моря я себя не представляю, оно затягивает, даже не могу объяснить, это как-то на подсознательном уровне, в крови. Море для меня — побратим, который слабых не уважает, поэтому приходится быть сильным и выносливым.

Потери и мечты

— Понятно, что пока идет война, отпуска достаточно условны. Как вы отдыхаете, чтобы не выгорать?

— Со свободным временем, разумеется, не очень складывается. Как только выпадает возможность, я продолжаю дедовое и отцовское дело — виноградарство. Когда я возле лозы, то перестаю думать о службе, морально успокаиваюсь. В нашей коллекции — 46 сортов винограда и гроздья под три кило.

— Если вас спросят, что было самым сложным во время войны?

— Минуту… То, к чему ты никогда не будешь готов — потеря отца. Он погиб во время выполнения боевого задания. До последнего оставался на своем посту.

— Сочувствую. Много боевых столкновений было во время вашей службы?

— Да, еще в 2015-м в Мариуполе. Говорить об этом не время.

— Хорошо, расскажете после Победы. А пока расскажите, о чем мечтаете, кроме нее?

— Мечтаю вернуться в родной Крым, искупаться на Керченском пляже и чтобы там не было кацапов.

»Скрытой» пропагандой относительно службы на флоте занимался мой отец

За его плечами длительный опыт службы на кораблях и катерах с 2003 года. Сейчас Андрей Владимирович Тур — заместитель командира отряда морской охраны — начальник отдела морально-психологического обеспечения, капитан 1 ранга. Офицер, который является ответственным за моральное и психологическое состояние военнослужащих.

— Андрей, у каждого военнослужащего свой «путь к морю». Как начался ваш?

— На флоте служил мой отец и меня хотел видеть в военно-морской форме. Это тот редкий случай, когда дети и родители будущее видят одинаковым, ведь быть моряком я тоже стремился. В свое время я окончил Академию ВМС имени П. Нахимова, меня пригласили в пограничные войска. Служу я уже более 20 лет и, если честно, ни разу не пожалел. Как не пожалел и о своем выборе в 2014-м, когда мы из Севастополя передислоцировались в Одессу.

Будни службы

На острове Змеиный

Главная ценность — человек

— Морально-психологическое обеспечение — понятие широкое и кому-то может показаться искусственным и ненужным. Чем вы занимаетесь конкретно? Это не как в советской армии, бесконечные чтения «морали»?

— Конечно, нет. Это несколько очень важных направлений: психологическое сопровождение личного состава; решение социальных проблем военнослужащих и их семей, ветеранов, раненых; занимаемся также семьями погибших.

— Что такое психологическое сопровождение и почему оно необходимо?

— У нас есть группа психологической поддержки, которая, в частности, оказывает психологическую помощь при выполнении ежедневных обязанностей, в условиях ведения боя, после различных стрессов или боевого поражения. Следим за морально-психологическим состоянием персонала, ежемесячно проводим специальные тестирования.

— По поводу чего?

— Вот смотрите. Служба на корабле сама по себе требует соответствующего психотипа. Человек должен справиться с замкнутым пространством (ты же не можешь с корабля посреди моря сойти), однообразием как окружающей «картинки», так и людей вокруг тебя. Добавьте погодный фактор: летом корабль — раскаленное железо, зимой — к металлу примерзаешь, семью не видишь, связь ограничена и тому подобное. Еще и постоянное напряжение, фактор риска, особенно во время войны, — и это лишь некоторые моменты. Поэтому наши военнослужащие должны быть максимально подготовленными, психологически и морально устойчивыми, вот мы и определяем уровень их стрессоустойчивости, преодолеваем последствия стрессовых ситуаций.

— Как именно?

— Применяем различные программы, тренинги, отправляем на отдых в санатории и тому подобное. После восстановления обязательно готовим к участию в боевых действиях. У нас очень хорошие программы подготовки по стандартам НАТО (на основе их боевого опыта), обязательно учитываем и собственный опыт ведения боевых операций.

Андрей Тур

Кто не может быть пограничником

— Вероятно, у вас и отбор строгий в морскую охрану. Кто, по вашему мнению, не может быть пограничником?

— Для себя выделил несколько основных черт, без которых защитника быть не может: любовь к своей стране, уважение к ее традициям, культуре и ценностям; интеллект, образованность; отличная физическая форма, даже если должность не предусматривает существенных физических нагрузок.

— Если не предусматривает, тогда зачем?

— Это служба, и где ты окажешься завтра, знать никто не может. По себе знаю, если качка сильная, а мышцы на ногах слабые, на берег приходишь, а ноги тебя не держат, так что спорт и закалка — обязательны.

— За годы службы, что вас больше всего поразило?

— Один удивительный человек без военного опыта, но с большой отвагой. В 2014 году я был командиром одного из кораблей морской охраны, и к нам впервые пришли мобилизованные. Среди них был матрос Владислав Бувалкин. Я горжусь тем, что был его командиром. Он проходил службу у меня на корабле, потом выполнял задания на нашей восточной границе в мотоманевренной группе, далее в Мариуполе. Знаете, он был старше меня, тогда ему было 34 года, он никогда не служил, но был убежден: если в стране беда, нельзя отсиживаться дома. Владислав перешел служить в подразделение одной из силовых структур. К сожалению, в 2022 году он погиб под Киевом. После Крыма, когда часть военнослужащих предала, а здесь гражданский стал на защиту Украины, — это очень поразило тогда.

— Вы в морской охране уже давно. Что считаете ее главным достижением?

— Знаете, при советской власти говорили: «Ты должен быть готовым умереть за свою Родину», а мы стремимся уничтожать врага и оставаться живыми. Человек — наша главная ценность.

Вопросов у меня оставалось еще немало, а вот времени, которое могли мне уделить морские пограничники, было мало. Это понятно, ведь морской рубеж не ждет, он должен быть под надежной охраной 24/7. У нас еще будет время для встреч, разговоров, интервью, сюжетов и фильмов. И мы наконец сможемназвать фамилии всех наших героев, рассказать об их подвигах, проявленных сверхчеловеческих усилиях в борьбе с врагом.

Поблагодарив за разговор, я мысленно пожелала, чтобы традиция, о которой мне рассказали ребята, всегда срабатывала: идя на боевое дежурство мимо Воронцовского маяка, они бросают монету, как плату Нептуну за обязательное возвращение домой.

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