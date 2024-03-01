Что говорят военные о «приднестровских танках» под Одессой

Напомним, 28 февраля непризнанное Приднестровье провело съезд, на котором так называемые «депутаты» обратились к россии с просьбой о защите в условиях «усиления давления Молдовы».

Есть ли угроза со стороны Приднестровья? На этот вопрос отвечает Артем Филипенко — воин 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, заведующий сектором в Национальном институте стратегических исследований.

«Та группировка, которая там есть, бесспорно, представляла угрозу Украине в 2014 году, когда боеспособные части ВСУ измерялись батальонами и ротами. Вкупе с активностью местных сепаратистов в Одессе и, возможно, в Бессарабии. И я был одним из тех, кто начал говорить об этом, о Приднестровье как угрозе национальной безопасности Украины.

После 2014 года на первое место вышла угроза «приднестровизации» войны на востоке, то есть, замораживание конфликта, превращение ОРДЛО в субъекта переговоров при посредничестве России и, в худшем случае, их «реинтеграция» на российских условиях (с контрольным пакетом по внешней политике), в лучшем — длительный переговорный процесс ни о чем. В принципе, существовало опасение, что Приднестровье могут «реинтегрировать» первым, а потом по этой схеме и ОРДЛО. Не произошло.

Среди прочих были еще «гибридные угрозы», то есть, возможность отключения Юга от энергоснабжения Молдавской ГРЭС, контрабанда, подрывная деятельность, телевизионное вещание и тому подобное.

24 февраля 2022 года некоторые «гибридные» угрозы просто потеряли свою актуальность. Что же касается военного компонента, то потенциал Украины и Приднестровского региона просто несравним, особенно по сравнению с 2014 годом. Определенная угроза существовала, когда россияне пытались взять Вознесенск, от которого до Приднестровья по прямой всего ничего. Но эта угроза на сегодняшний момент тоже не является актуальной.

Поэтому все эти камлания вокруг приднестровских танков под Одессой и рисование сценариев — основание для хайпа и умственных игр», — написал Артем Филипенко в facebook.

Ранее «Одесская Жизнь» знакомила читателей с ситуацией вокруг складов боеприпасов в поселке Колбасна, распложенных на территории Приднестровья недалеко от Одесской области.