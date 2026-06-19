Ключевые моменты:

  • Новая схема движения транспорта будет действовать ровно месяц — с 19 июня по 20 июля 2026 года.
  • Рабочие «Одесгорэлектротранса» будут ремонтировать трамвайные пути.
  • На перекрестке установят временные дорожные знаки.

Ремонт трамвайных путей на Водопроводной: как объехать перекресток

Коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» начинает плановое обновление рельсового полотна на пересечении улицы Водопроводной и Высокого переулка. Этот участок традиционно сильно загружен машинами и общественным транспортом, поэтому ремонт затянется на четыре недели.

В мэрии Одессы предупредили, что все работы разобьют на три этапа — это поможет коммунальщикам выполнять ремонт постепенно и не блокировать проезд окончательно.

Движение машин и автобусов на время ремонта организуют по специальной временной схеме. На месте уже устанавливают предупреждающие знаки.

схема движения

Городские службы просят одесских автомобилистов быть максимально внимательными за рулем, не игнорировать новые указатели и заранее закладывать лишнее время на дорогу, планируя свои поездки с учетом объездных маршрутов.

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