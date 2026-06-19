Ключевые моменты:

Новая схема движения транспорта будет действовать ровно месяц — с 19 июня по 20 июля 2026 года.

Рабочие «Одесгорэлектротранса» будут ремонтировать трамвайные пути.

На перекрестке установят временные дорожные знаки.

Ремонт трамвайных путей на Водопроводной: как объехать перекресток

Коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» начинает плановое обновление рельсового полотна на пересечении улицы Водопроводной и Высокого переулка. Этот участок традиционно сильно загружен машинами и общественным транспортом, поэтому ремонт затянется на четыре недели.

В мэрии Одессы предупредили, что все работы разобьют на три этапа — это поможет коммунальщикам выполнять ремонт постепенно и не блокировать проезд окончательно.

Движение машин и автобусов на время ремонта организуют по специальной временной схеме. На месте уже устанавливают предупреждающие знаки.

Городские службы просят одесских автомобилистов быть максимально внимательными за рулем, не игнорировать новые указатели и заранее закладывать лишнее время на дорогу, планируя свои поездки с учетом объездных маршрутов.

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