Ключевые моменты:

На границе с Румынией из-за начала сезона отпусков образовались очереди, ожидание кое-где достигает 14–16 часов.

Пограничники могут проверять не только стандартные документы, но и сертификат прохождения технического контроля автомобиля.

В отсутствие документа о техническом состоянии авто водителю могут отказать во въезде в Румынию.

Перед поездкой рекомендуют проверить полный пакет документов, включая страховки и подтверждение цели путешествия.

Задержки на границе связаны с введением биометрической идентификации, увеличением туристического потока и ремонтными работами в пунктах пропуска.

Очереди до 16 часов и новые проверки

Автомобилисты из Одесской области все чаще сталкиваются с дополнительными проверками при выезде в Румынию. Кроме привычных документов, пограничники могут потребовать подтверждения прохождения обязательного технического контроля транспортного средства. В отсутствие такого документа водителю могут отказать в пересечении границы.

Такой документ подтверждает, что транспортное средство прошло обязательное техническое освидетельствование и отвечает требованиям безопасности. Его выдают после проверки на аккредитованной станции техконтроля, где оценивают работу тормозной системы, рулевого управления, световых приборов, уровень вредных выбросов и другие важные параметры.

К слову, в отсутствие сертификата водителя могут отказать во въезде в Румынию.

Чтобы избежать неприятностей во время путешествия, рекомендуется подготовить полный пакет документов:

биометрический загранпаспорт или визу (при необходимости);

удостоверение водителя;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

международный страховой полис;

медицинскую страховку;

подтверждение цели поездки (бронирование гостиницы, приглашение и т.п.);

военно-учетный документ для мужчин от 18 до 60 лет;

доверенность на право управления, если автомобиль принадлежит другому лицу;

сертификат прохождения обязательного технического контроля (при необходимости).

Следует отметить, что во время транзитной поездки пограничники могут попросить подтвердить право на въезд в конечную страну назначения или предоставить вид на жительство. Также обязательной остается медицинская страховка с покрытием не менее 30 тысяч евро.

Кроме того, в румынском направлении сейчас фиксируются значительные задержки. В некоторых пунктах пропуска ожидание длится более 14–16 часов. Причиной стали начало летнего туристического сезона, внедрение новой системы биометрической идентификации со сканированием отпечатков пальцев и фотографированием, а также ремонтные работы, дополнительно снижающие пропускную способность границы.

А тем, кто планирует отдыхать в Украине, напоминаем, в Одессе официально открыли доступ к 13 пляжным зонам на побережье. Все локации прошли проверку специальной комиссии на соответствие требованиям безопасности. Сегодня, 13 июня, температура морской воды в Одессе составит 19–20 °C — уже достаточно тепло для комфортного купания.