Ключевые моменты:

Этой ночью Россия атаковала 12 ракетами и 138 дронами.

Украинская ПВО сбила один «Кинжал» и 115 беспилотников.

Попадания зафиксированы в 11 населенных пунктах.

Российские войска активизировали наступление в районе Покровска, пытаясь окружить украинские силы.

Украинские войска освободили около 400 кв. метров на Покровском направлении.

За сутки произошло 162 боевых столкновения. Потери россиян составили около 1160 человек, уничтожены танки, бронемашины, артиллерия и сотни дронов.

Масштабная атака 3 нояря: Россия била ракетами и дронами

В ночь на 3 ноября российская армия атаковала Украину с применением разных видов вооружений.

По данным Воздушных сил ВСУ, враг запустил 12 ракет: три гиперзвуковых «Кинжала», четыре баллистические «Искандера» и пять зенитных С-300/С-400. Кроме того, использовано 138 ударных дронов.

Украинская ПВО сбила один «Кинжал» и 115 беспилотников. Тем не менее, зафиксированы попадания ракет и около 20 дронов в 11 локациях.

По теме: Россия атаковала Одесскую область ударными дронами: есть погибшие и раненые

Российские военные бьют по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов.

1 человек погиб, еще 8 получили ранения в Херсонской области. Российские военные повредили 8 многоэтажек и 9 частных домов, административное здание, частные автомобили.

3 человека ранены в результате вражеской атаки по Запорожью. Повреждены жилье, объекты инфраструктуры и автомобили.

1 человек ранен в Никопольском районе Днепропетровской области. Повреждены учебное заведение, 5 частных домов, гаражи, хозяйственные постройки, автомобили, линия электропередач.

В Николаевской области в результате атаки беспилотников возник пожар в хозяйственном супермаркете, повреждены многоквартирный дом, здания на территории СТО, автомобили.

Ситуация на фронте

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российские войска сосредоточили усилия на Покровском направлении. Цель — захват города и создание окружения для украинских подразделений. Согласно анализу ISW, обе стороны ведут активные боевые действия: россияне немного продвинулись на юго-востоке Покровска, а украинские силы нанесли ответные удары на севере города.

Генштаб Украины уточняет, что на Покровском направлении украинские бойцы освободили около 400 квадратных метров территории.

В то же время, по оценке ISW, Россия уменьшила активность на направлениях Константиновки и Дружковки, чтобы сосредоточить силы на Покровске и Мирнограде. Однако такие штурмы приводят к большим потерям среди оккупантов.

Как сообщает DeepState, в Покровске продолжается проникновение врага через оборонительные порядки Сил обороны на юге, по ранее указанным участкам на отрезке Зверовое-Шевченко-Новопавловка и вдоль железной дороги от Котлиного. Противник фиксируется или уничтожается в различных районах Покровска, что увеличивает «серую зону» его диверсионно-разведывательной деятельности. В последние дни концентрация увеличивается на восточных окраинах города в районе населенного пункта Ровно, а также имеется фиксация на северных окраинах, где кацапской пехоты становится больше.

Враг начинает оседать в городе, создавая позиции, в частности, наблюдательные пункты (СП), пилотные позиции и т.д. Этому способствует наличие соответствующего количества пехоты, которая часто также кочует из района в район, при попытках их зачистить.

Удары Сил обороны и потери врага

Украинские воины продолжают сдерживать давление многотысячной группировки противника на Покровском направлении (68 штурмов за сутки). Между тем на Краматорском направлении установилось относительное затишье.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 162 боевых столкновения. Противник совершил два ракетных и 66 авиаударов, сбросил 134 управляемые авиабомбы и применил более 5400 дронов-камикадзе.

Украинские войска поразили три района сосредоточения войск и техники врага, а также три артиллерийские позиции.

Потери России за сутки составили около 1160 человек, уничтожено 5 танков, 6 ББМ, 45 артсистем, 2 РСЗО и более 380 беспилотников.