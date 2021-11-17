На Еврейской мощно отреставрировали памятник архитектуры: плюс два этажа (фоторепортаж)

У здания двойной адрес – Александровский проспект, 11 и Еврейская, 48. Трехэтажный дом является памятником архитектуры и охраняется законом. Но это не спасло его от появления двухэтажной мансарды.
Конечно, мансарду попробовали скрыть, но получилось это не очень. Да и как вес двух новых этажей отразится на остальных «старых» помещениях здания, сказать сложно. Но точно, не в лучшую сторону. Вопрос только в том, насколько плохо.
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А пока предлагаем вам просто посмотреть, каким стал после реставрации памятник архитектуры.
Справка
Историческое название здания: Дом покровский церкви. Годы постройки: 1893-1901.
Известно, что в 1913 годы в доме проживали:
- Демидов Константин Васильевич, протоиерей Сретенской церкви,
- Яновский Александр Васильевич, первый протоиерей Покровской церкви,
- Шаравский Мелетий Аркадьевич, протоиерей Покровской церкви,
- Розов Иоанн Васильевич, протоиерей Покровской церкви,
- Романенко Евгений Георгиевич, диакон Покровской церкви,
- Брадучан (Брадучай) Александр Димитриевич, диакон Покровской церкви,
- Филиппович Митрофан Данилович, диакон Покровской церкви.
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