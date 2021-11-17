На Еврейской мощно отреставрировали памятник архитектуры: плюс два этажа (фоторепортаж)

У здания двойной адрес – Александровский проспект, 11 и Еврейская, 48. Трехэтажный дом является памятником архитектуры и охраняется законом. Но это не спасло его от появления двухэтажной мансарды.

Конечно, мансарду попробовали скрыть, но получилось это не очень. Да и как вес двух новых этажей отразится на остальных «старых» помещениях здания, сказать сложно. Но точно, не в лучшую сторону. Вопрос только в том, насколько плохо.

А пока предлагаем вам просто посмотреть, каким стал после реставрации памятник архитектуры.

Справка

Историческое название здания: Дом покровский церкви. Годы постройки: 1893-1901.

Известно, что в 1913 годы в доме проживали:

Демидов Константин Васильевич, протоиерей Сретенской церкви,

Яновский Александр Васильевич, первый протоиерей Покровской церкви,

Шаравский Мелетий Аркадьевич, протоиерей Покровской церкви,

Розов Иоанн Васильевич, протоиерей Покровской церкви,

Романенко Евгений Георгиевич, диакон Покровской церкви,

Брадучан (Брадучай) Александр Димитриевич, диакон Покровской церкви,

Филиппович Митрофан Данилович, диакон Покровской церкви.

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