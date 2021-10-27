Красные пакгаузы в Одесском порту сдадут в аренду

В Одессе сдадут в аренду склады «Красные пакгаузы», расположенные вморском порту напротив Карантинного молла. Кто станет арендатором памятника истории, определит аукцион.

О том, что приметные сооружения сдадут арендаторам, рассказал Александр Славский, руководитель Одесского и Николаевского отделений Фонда государственного имущества Украины.

Красные пакгаузы это 3 склада и склады-навесы общей площадью 4571,1 кв.м. Стартовая цена аренды — 138 410 гривен без НДС.

Александр Славский поясняет, почему сумма именно такая:

Как и для других объектов, это % от балансовой остаточной стоимости, которую нам предоставил балансодержатель (в этом случае — Одесский порт).

У будущего арендатора будет возможность передавать имущество в субаренду. Это должно расширить возможности для использования площадей в порту.

Мы уверены, что прозрачная процедура аренды будет интересна и отечественным, и иностранным инвесторам. Детали аукциона оставляю в комментарии,

— поясняет Славский.

«Красные пакгаузы» это крупные кирпичные здания, выстроенные из красного кирпича в Одесском порту. Предназначенные для склада и хранения товаров. Построены еще в 1896 г. архитектором Куликовским. Они являются памятником архитектуры и порт имеет охранный договор на них (т.е. арендатор должен соблюдать этот охранный договор). Краснокирпичный комплекс хорошо виден из парка Шевченко.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что пакгаузы ждет капитальный ремонт, а перед этим — проектно-изыскательные работы, в ходе которых эксперты сделают выводы о состоянии исторических зданий и выдадут предложения по их реставрации.

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