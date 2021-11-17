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Одесская область может выйти из “красной” зоны уже на следующей неделе, – прогноз

Одесская область может выйти из “красной” зоны уже на следующей неделе, – прогноз

Уже на следующей неделе 4 области Украины, в том числе и Одесская, могут выйти из “красной” зоны карантина.

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Об этом заявил накануне на брифинге руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

“Со следующей недели мы можем увидеть активный выход из “красного” уровня эпидопасности. Мы видим четыре региона, которые являются ближайшими кандидатами на выход уже со следующей недели – Запорожская, Киевская, Луганская и Одесская области”,

– рассказал Ганиченко.

Эксперт также добавил, что к этой четверке регионов может присоединиться и Львовская область.

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При этом Ганиченко отметил, что это еще не победа над коронавирусом, а лишь локальное улучшение ситуации. Украина не прошла полностью пик третьей волны заболевания коронавирусом, однако наблюдается тенденция на стабилизацию.

Напомним, на сегодняшний день в Украине в “красной” зоне карантина пребывают 18 регионов, а с 18 ноября к ним присоединится еще и Винницкая область.

Как сообщала “Одесская жизнь”, на утро среды, 17 ноября, в Одесской области, как и по всей Украине, удерживаются высокие заболеваемость и смертность от COVID-19. Так, за сутки на Одесчине выявили 1504 новых случаев коронавируса против 1546 днем ранее. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 220 205 случаев заболевания.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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