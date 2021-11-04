Очередной одесский дом дал трещину: рядом возвели высотки (фото)

Жители одесского дома на улице Бориса Литвака, 5 (бывшей Заславского) забили тревогу. Они обратились в Единый центр обращения граждан со своей проблемой. Суть: на стене их дома появилась трещина. Сами жители связывают ее появление с тем, что рядом возведены две 10-этажки.

Одесситы бьют тревогу: дом на Бориса Литвака может начать разрушаться

«Возле нашего дома-памятника архитектуры возвели две 10-этажки (Бориса Литвака, 9), по нашему дому пошли трещины. Если с трещиной ничего не делать – дом скоро начнет разрушаться»,

– пишут жители дома.

Дом на Бориса Литвака, 5 – памятник архитектуры. А все происходящее – это еще одна история о том, как тихий центр перестает быть тихим.

Смотришь на фасад дома номер 5 по улице Бориса Литвака, и кажется, что с ним все в порядке. Трещину на стене видно с торца здания, а еще лучше – со двора дома №7 по улице Бориса Литвака. А вот дом №9 – это уже высотка.

Проблему с трещиной на доме будут изучать и решать в трех инстанциях

Жительница дома №7 Екатерина демонстрирует нам трещины, которые пошли уже в этом доме. Вроде как небольшие. Их уже заделали. Но никакого оптимизма Екатерина не испытывает: говорит, что трещины уже есть и в ее квартире. Тоже «винит» возведенный рядом высотный дом.

Екатерина показала нам и ту трещину, о которой пишут жители дома №5. Там ситуация посерьезнее, и проблему надо решать.

Кстати, напомним, что грохнувшая часть дома на улице Нежинской, 16 тоже начиналась с трещины.

Как будет дальше «развиваться» история с трещиной на доме? Проблема, как видим из ответов «Единого центра обращения граждан», будет изучаться и решаться в трех инстанциях: ЖКС «Фонтанский», в Управлении охраны памятников культурного наследия и в департаменте городского хозяйства Одесского горсовета.

«Дом доходный Ивановой»: немного истории

Ну а теперь – о самом трехэтажном доме по улице Бориса Литвака, 5. Его построили в 1905 году (тогда улица именовалась Мещанской), и он хорошо сохранился.

Строила его вдова коллежского советника Клеопатра Иванова, которой принадлежал здесь земельный участок. Она составила прошение на постройку трехэтажного дома, двух трехэтажных флигелей с подвалами и одного трехэтажного флигеля по Мещанской. Вместе с проектом дома на утверждение был подан и проект канализации.

В реестре памятников архитектуры дом значится как памятник архитектуры и градостроительства местного значения «Дом доходный Ивановой». Архитекторы: Р. Радбиль А. Юргевич, В.Э. Меснер.

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