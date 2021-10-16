Масонский дом, взгляд изнутри: как выглядел блестящий интерьер сегодняшних руин?

Иногда в сети появляются фотографии интерьеров несчастного нашего Масонского дома… Увидеть их сегодня «вживую» уже не представляется возможным: дом-дворец грохнул более пяти лет тому назад, в июле 2016-го.

Но благодаря одесским краеведам мы представляем вашему вниманию большую подборку фотографий интерьеров бывшего здания Одесского отделения Императорского технического общества, прозванного позже «масонским домом». Все они сделаны в 2008-2009 годах одесситом Виктором Балем. Виктор Баль любезно предоставил их нам для публикации.

История подборки фотографий интерьеров одесского Масонского дома

Все началось с того, что на странице кандидата культурологии, художника, краеведа Дмитрия Хамулы был опубликованные некоторые фотографии из этой богатейшей коллекции.

Мы связались с Дмитрием, а он связал нас с автором всех этих фото — Виктором Балем. Как оказалось, в 2008-2009 годах Виктор с друзьями исследовал одесские заброшки. Масонский дом уже тогда был заброшкой, ожидал своей участи, пока не «дождался».

Эти интерьеры поражают следами былой красоты, запущенностью, «павшими» барельефами, еле живыми стенами-окнами, еще сохранившейся лепниной. И они уже тогда, в 2008-2009 годах, словно предсказывали собственную судьбу: недолго нам осталось…

Одесский Масонский дом: «больше ничего мы там скоро не увидим»

А какое сочетание имперской роскоши с соцреалистическми картинками, которые в советские времена «вписали» в эту самую роскошь!

Напомним, в те самые времена здесь размещались Институт прикладной химии и радиологи, Научно-исследовательский химико-радиологический институт, Институт редких металлов, те самые закрытые «П/Я», «опытный завод», именуемые в народе «ящиками».

Отсюда и то самое «сочетание» двух эпох в интерьере. Такой вот «сюрреализм». И все это теперь можно увидеть только на фотографиях… Впрочем, большое счастье, что все это было запечатлено Виктором Балем!

По поводу фотографий и сегодняшний судьбы того, что осталось от наследия на Княжеской, 1, Дмитрий Хамула отзывается так:

На сегодняшний день даже то, что обрушилось несколько лет тому как, просто догнивает до конца. Руинам осталось, если их не будут трогать, максимум пара-тройка лет — и все, больше ничего мы там скоро не увидим. Это печально, но факт. Очень жаль, что одесские руины слишком быстро стираются. Это вам не римские развалины, которые смогли простоять тысячелетия. У нас все банальнее и проще. Итак, смотрим, охаем и ахаем, наслаждаемся. Приятного просмотра карусели…

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Фото — Виктор Баль