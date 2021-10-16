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Масонский дом, взгляд изнутри: как выглядел блестящий интерьер сегодняшних руин?

Масонский дом, взгляд изнутри: как выглядел блестящий интерьер сегодняшних руин?

Иногда в сети появляются фотографии интерьеров несчастного нашего Масонского дома… Увидеть их сегодня «вживую» уже не представляется возможным: дом-дворец грохнул более пяти лет тому назад, в июле 2016-го.

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Но благодаря одесским краеведам мы представляем вашему вниманию большую подборку фотографий интерьеров бывшего здания Одесского отделения Императорского технического общества, прозванного позже «масонским домом». Все они сделаны в 2008-2009 годах одесситом Виктором Балем. Виктор Баль любезно предоставил их нам для публикации.

История подборки фотографий интерьеров одесского Масонского дома

Все началось с того, что на странице кандидата культурологии, художника, краеведа Дмитрия Хамулы был опубликованные некоторые фотографии из этой богатейшей коллекции.

Мы связались с Дмитрием, а он связал нас с автором всех этих фото — Виктором Балем. Как оказалось, в 2008-2009 годах Виктор с друзьями исследовал одесские заброшки. Масонский дом уже тогда был заброшкой, ожидал своей участи, пока не «дождался».

Эти интерьеры поражают следами былой красоты, запущенностью, «павшими» барельефами, еле живыми стенами-окнами, еще сохранившейся лепниной. И они уже тогда, в 2008-2009 годах, словно предсказывали собственную судьбу: недолго нам осталось…

Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома

Одесский Масонский дом: «больше ничего мы там скоро не увидим»

А какое сочетание имперской роскоши с соцреалистическми картинками, которые в советские времена «вписали» в эту самую роскошь!

Напомним, в те самые времена здесь размещались Институт прикладной химии и радиологи, Научно-исследовательский химико-радиологический институт, Институт  редких металлов, те самые закрытые «П/Я», «опытный завод», именуемые в народе «ящиками».

Отсюда и то самое «сочетание» двух эпох в интерьере. Такой вот «сюрреализм». И все это теперь можно увидеть только на фотографиях… Впрочем, большое счастье, что все это было запечатлено Виктором Балем!

По поводу фотографий и сегодняшний судьбы того, что осталось от наследия на Княжеской, 1, Дмитрий Хамула отзывается так:

На сегодняшний день даже то, что обрушилось несколько лет тому как, просто догнивает до конца. Руинам осталось, если их не будут трогать, максимум пара-тройка лет — и все, больше ничего мы там скоро не увидим. Это печально, но факт. Очень жаль, что одесские руины слишком быстро стираются. Это вам не римские развалины, которые смогли простоять тысячелетия. У нас все банальнее и проще. Итак, смотрим, охаем и ахаем, наслаждаемся. Приятного просмотра карусели…

Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома
Интерьеры масонского дома

Читайте также об истории и печальной судьбе одесского Масонского дома:

Масонский дом: к годовщине «падения»;

Наше одесское наследие — Масонский дом: к юбилею исторического «гроха»;

Одесский Масонский дом хотят возродить: любуемся визуализацией проекта.

Фото — Виктор Баль

 

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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