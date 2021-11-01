Дождались: легендарный одесский «дом с повешенной» ожидает ремонт и реставрация

Окутанный легендами и тайнами одесский «дом с повешенной» на ул. Маразлиевской, 2 ожидает ремонт и реставрация.

Одесский дом на Маразлиевской, 2 обещают привести в порядок

Об этом стало известно из ресурса госзакупок «Прозорро».

На памятнике архитектуры и градостроительства — некогда доходном доме Луцкого — будут отремонтированы-отреставрированы крыша и фасад.

Управление капитального строительства объявило тендер на разработку проектно-сметной документации будущего ремонта и реставрации «дома с повешенной». Стоимость такой разработки — почти полтора миллиона гривен. Торгои состоятся в начале ноября.

Одесский дом «вопил о помощи» давно

Напомним, жильцы этого дома давно добиваются того, чтобы красивейшее историческое здание привели в порядок.

Летом прошлого года мы рассказывали, как дом даже был «украшен» баннером с криком о помощи: «Я разрушаюсь и скоро упаду».

Много работ жильцы дома провели за собственные средства.

Еще в 2018-м году создатель платформы «Доброе дело» Анатолий Кавун сообщал, что уже готов проект реставрации, но в Киеве отказали в выдаче разрешения на реставрацию памятника архитектуры.

Из истории здания на Маразлиевской,2

Памятник архитектуры находится на углу Маразлиевской и переулка Нахимова. Ресурс «Архитектура Одессы» отзывается об этом доме как о «настоящем произведении искусства раннего по периоду и зрелого по содержанию модерна, созданного одним из лучших архитекторов-модернистов Одессы — Моисеем Исаковичем Линецким в соавторстве с Самуилом Савельевичем Гальперсоном». Дата строительства: 1902-1903 годы.

Что растерял за годы одесский памятник архитектуры?

«Помимо ваз, дом с течением времени утратил и несколько по-настоящему значимых элементов. Угловая часть здания некогда венчалась массивным аттиком-постаментом, служившим основанием для скульптуры лежащего льва. Фланкирующие угловую часть пилоны были изысканно и обильно декорированы, оканчиваясь большими скульптурами орлов. Маскароны последнего этажа со стороны Маразлиевской утрачены все до единого, но сохранены со стороны переулка Нахимова. Большая часть балконов лишилась каменных стоек ограждений, однако, по большей части, кованые элементы сохранила. На углу, на первом этаже, находилось торговое помещение и дом имел соответствующее решение фасада в том месте, но сейчас оно закрыто пристройкой или уничтожено», — сообщает ресурс «Архитектура Одессы».

Почему здание называют «домом с повешенной»?

Одесситам здание давно известно по скульптурному изображению головы девушки с петлей на шее (кстати, подобные изображения имеются в Одессе и на других зданиях).

А вот по поводу изображения именно этой девушки на фасаде существует несколько таинственных легенд.

Вроде как барельеф напоминает о повесившейся родственнице то ли первого владельца дома, то ли его архитектора.

Или другой вариант: изображенная девушка — это невольница, насильно отправленная в турецкий гарем…

О дамах с веревками на шеях, которые встречаются на одесских фасадах, читайте в материале «Одесской жизни» с комментариями одесского краеведа Дмитрия Жданова.

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Фото и скриншот автора; фото здания в годы его былого величия — ресурс «Старая Одесса в фото».