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Мегаразвязке у Двух столбов дали ход

Мегаразвязке у Двух столбов дали ход

«Одесская Жизнь» уже рассказывала о планах властей полностью преобразовать развязку у Двух Столбов. И вот, процесс уже стартовал, правда, пока на бумаге. Начать стройку обещают в 2022 году.

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В Службе автомобильных дорог Одесской области рассказали, что сегодня, 17 ноября там прошло рабочее совещание по строительству новой транспортной развязки «Два столба» на автомобильной дороге М-28 Одесса – Южный (обход г.Одессы).

Зампредседателя Одесской облгосадминистрации Сергей Подгайный, начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области Дмитрий Рыбалко, Институт комплексного проектирования объектов строительства и представители Авангардовской поселковой территориальной общины обсуждали вопросы выполнения строительных работ на объекте:

  • определение границ расположения развязки;
  • вопросы землеотвода и объемы земель, подлежащих изъятию;
  • разработка схемы временной организации движения на период строительства транспортной развязки.

два столба проект

Последний пункт особенно важный, ведь важно избежать образования больших пробок так как существующая транспортная развязка соединяет международные автомобильные дороги государственного значения М-15 Одесса-Рени (на Бухарест), М-16 Одесса-Кучурган (на г. Кишинев) и М-28 Одесса – Южный (Обход г .Одессы).

Планируем начать строительство новой транспортной развязки «Два столба» уже в 2022 году. Чтобы избежать нежелательных пробок, в первую очередь нужно организовать качественный временный объезд и начать строительство развязки с подъездных путей, которые потом соединим с новой развязкой

— сообщил начальник Службы Дмитрий Рыбалко.

Напомним, что существующая транспортная развязка «Два столба» не отвечает современным требованиям в связи с ростом интенсивности движения транспорта, значительным увеличением большегрузного автотранспорта и низкой пропускной способностью.

Ранее мы рассказывали, что Два столба превратят в мегаразвязку: к ней добавят четыре петли в двух уровнях.

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Фото службы автомобильных дорог Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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