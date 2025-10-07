Ключевые моменты:

В эти выходные в Одессе пройдёт серия бесплатных культурных, образовательных и развлекательных мероприятий.

В среду стартует фестиваль польского кино, а Джазовая академия приглашает на концерт для поклонников «музыки свободных».

Театры Одессы открывают двери: в театре Василько — спектакль о украинских поэтах, в «Лютом» — документальная постановка о современности.

В Национальной библиотеке пройдёт ярмарка обмена вещами — возможность найти нужную вещь и подарить старым новую жизнь.

По всем прогнозам эта неделя будет дождливой. Во вторник в целях безопасности в городе отменили обучение и культурные мероприятия. Но в среду и четверг стоит выйти из дома — пусть даже с зонтом, чтобы посетить открытие фестиваля польского кино или концерт Джазовой академии, если вы любите музыку свободы.

В четверг вечером вас ждут одесские театры — нужно лишь зарегистрироваться. В театре Василько можно увидеть прекрасный спектакль, посвящённый украинским поэтам. А всех любителей современного документального театра в то же время ждут в Театре «Лютый».

Также в течение двух дней в Национальной библиотеке будет проходить ярмарка обмена вещами. Так что вы можете стать обладателем какой-то полезной вещи.

Что: Ярмарка обмена вещами и книгами в библиотеке

Где: Пастера, 13, Национальная библиотека

Когда: 8–9 октября, 14:00–17:00

Что: Показ фильма «Чёрная рада»

Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия

Когда: 8 октября, 15:00

Что: Дни польского кино

Где: Небесной сотни, 2, кинотеатр «Планета кино»

Когда: 8 октября, 17:30

Что: Джазовая академия. Оскар Питерсон

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 8 октября, 17:00

Что: Концерт Сияны Абдулаевой и Анны Ивановой

Где: Городской сад, галерея ArtOdessa

Когда: 8 октября, 18:00

Что: Открытие выставки «Сломанная линия»

Где: Итальянская, 9, Музей западного и восточного искусства

Когда: 9 октября, 16:00

Что: Встреча для детей «Мне нравится находить друзей»

Где: Французский бульвар, 11, Центральная городская библиотека для детей

Когда: 9 октября, 15:30

Что: Музыкально-театральный перформанс «Я отомщу миру любовью»

Где: Пастера, 15, Театр Василько

Когда: 9 октября, 18:00

Регистрация: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdnEHhzaRS…/viewform…

Что: Спектакль «Птица на чердаке». 16+

Где: Отоновский, 2

Когда: 9 октября, 18:00

Регистрация: https://forms.gle/u8qFpjJWBPqcCU6s7