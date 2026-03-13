Ключевые моменты:

Украина и Румыния планируют построить мост через Дунай между Орловкой и Исакчей для прямого сообщения с ЕС.

Действует лишь паромная переправа, которая неоднократно подвергалась российским атакам, в том числе масштабной в конце 2025 года.

Длина моста будет 800 м, с подъездами – до 12 км.

В 2026 году завершают технические соглашения по началу строительства.

Паром могут заменить мостом

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, Украины и Румынии готовятся значительно расширить сеть пограничных пунктов пропуска. Ключевым проектом станет строительство моста между населенными пунктами Орловка и Исакча, что обеспечит прямой транспортный путь в страны ЕС и ускорит логистику.

Стоит отметить, что во время встречи Владимир Зеленский и Никушор Дан обсудили усовершенствование пограничной инфраструктуры, в частности, строительство моста через Дунай между Орловкой и Исакчей. Кстати, сейчас там действует только паромная переправа. Соответственно, новый мост создаст альтернативный маршрут для роста грузо- и пассажироперевозок в Евросоюз.

В общем, идея моста в Орловке появилась еще в рамках программы South Gate to Europe («Южные ворота в Европу»). Первые эскизы и инвестиционные планы представили в 2018 году, но проект тормозили из-за отсутствия финансирования и политических обстоятельств.

Добавим, что протяженность моста достигнет примерно 800 метров, а с подъездами — до 12 км. Он войдет в большой южный коридор, соединяющий Украину с Румынией, Болгарией и Турцией. По состоянию на 2026 год страны завершают технические соглашения по началу строительства.

Напомним, что единственным прямым сообщением на этом участке Дуная остается паром Орловка — Исакча, где и планируют мост. Однако эта инфраструктура неоднократно страдала от российских ударов, а паромный комплекс в Орловке останавливал работу. Самая серьезная атака дронами произошла в конце 2025 повредила украинский берег переправы, что требовало времени на ремонт.