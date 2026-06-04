Ключевые моменты:

Экспорт российской нефти в Венгрию и Словакию через южную ветку нефтепровода «Дружба» возобновился до 165 тыс. баррелей в сутки.

Северная ветвь «Дружбы» остается частично заблокированной — поставки нефти из Казахстана в Германию остановлены.

Вашингтон надеется на улучшение отношений с Россией по завершении войны в Украине.

Возможно истощение запасов систем Patriot для Украины.

Производство новых Patriot не покрывает имеющиеся потребности, а альтернативных источников поставок для Украины практически нет.

Нефтепровод «Дружба»: возврат к стабильному транзиту

В мае 2026 года экспорт российской нефти в Венгрию и Словакию через южную ветвь трубопровода «Дружба» возобновился до нормальных показателей, достигнув уровня 165 тыс. баррелей в день. Полноценная поставка по этому маршруту началась с 23 апреля после многомесячного перерыва.

Причиной длительной остановки транзита стали значительные внутренние повреждения объектов трубопровода в результате удара российского беспилотника, повлекшего масштабный пожар, который ликвидировали в течение 10 дней. Было повреждено критическое оборудование, системы контроля утечек и трансформаторы. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о планах завершить ремонтные работы этой весной для возобновления транзита.

В то же время ситуация с северной веткой «Дружбы» остается сложной: транзит нефти из Казахстана в Германию был остановлен в мае из-за официально заявленной Россией нехватки «технических возможностей». Несмотря на восстановление потоков, европейские компании, в том числе венгерская MOL, продолжают стратегию диверсификации, закупая нефть из разных источников для уменьшения зависимости.

Вашингтон готовит почву для диалога после завершения войны

Параллельно с энергетическими новостями значительный резонанс вызвало заявление Государственного секретаря США Рубио. Выступая перед Конгрессом, он отметил, что Белый дом надеется на улучшение отношений с Российской Федерацией после завершения войны в Украине.

Согласно позиции администрации президента Трампа, Вашингтон рассматривает дипломатию не как уступку, а как инструмент обеспечения стабильности. Рубио отметил важность поддержки открытых каналов связи, которые могут быть критически ценными для предотвращения глобальных кризисов или потенциальных конфликтов в будущем. Таким образом, США демонстрируют готовность к возобновлению конструктивного диалога при урегулировании конфликта на украинской территории.

Запасы Patriot для Украины сокращаются: в США предупредили о новых рисках

Обозреватель издания The Washington Post Дэвид Игнатиус выразил обеспокоенность по поводу возможного истощения запасов зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые использует Украина для защиты от воздушных атак. По его мнению, недостаток этих систем может ослабить оборону украинских городов, особенно в период активных зимних обстрелов.

В интервью журналисту Чарли Роуз Игнатиус заявил, что производство новых комплексов Patriot не успевает покрывать имеющиеся потребности. Он также подчеркнул, что у Украины фактически нет альтернативных источников получения таких систем.

По его словам, сокращение запасов современных средств противовоздушной обороны создает дополнительные угрозы безопасности гражданского населения и критической инфраструктуры.

Обозреватель также обратил внимание на значимость американской разведки для украинских сил обороны. Он отметил, что значительная часть успехов на фронте связана с доступом к разведывательной информации, предоставляемой Соединенными Штатами. При этом Игнатиус не исключил риск ограничения такого информационного потока в будущем.

Отдельно он выразил обеспокоенность по поводу роста напряженности между Россией и европейскими странами, заметив, что перспектива открытого конфликта между ними вызывает серьезные опасения.

Комментируя внутреннюю ситуацию в РФ, Игнатиус заявил, что российские власти сталкиваются с рядом трудностей. Он считает, что российская армия не достигает поставленных целей на поле боя и усиливает ракетные удары по украинским городам.

По словам журналиста, социологические исследования свидетельствуют о понижении уровня поддержки войны и президента РФ среди россиян. Также он напомнил об экономических проблемах страны, которые, по его мнению, обострились только после начала полномасштабной войны.

Во время разговора также поднимался вопрос безопасности в Европе. Игнатиус обратил внимание на дискуссии о возможном создании совместного ядерного щита с участием Германии и Франции. По его мнению, такие инициативы свидетельствуют об обеспокоенности европейских государств надежностью существующих механизмов безопасности.

Эксперт подчеркнул, что дефицит систем Patriot остается одним из ключевых вызовов для Украины. Кроме того, отдельные европейские страны не спешат передавать собственные ракеты и средства ПВО из-за опасений за защиту собственного воздушного пространства Это может дополнительно усугубить ситуацию с обеспечением украинских городов необходимыми средствами обороны.

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