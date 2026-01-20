Ключевые моменты:

Резкое похолодание после теплого января грозит виноградникам Одесской области.

В начале января — до +10 ° C, сейчас — -10 ° C и ниже.

Температурные качели могут быть критическими.

Температурные качели вредны

В начале января на юге Украины царила необычно теплая погода. Однако зима напоминает о своих возможностях и температура стремительно опустилась. Однако такие резкие колебания погоды создают угрозу виноградникам Одесщины.

По словам главы общественного союза «Уксадвинпром» Владимира Печко, температурный скачок критический для винограда, ведь нежные побеги рискуют вымерзнуть.

Он добавляет, что виноград любит страдания в правильном понимании. То есть ему нужна влага в один период, а жара и тепло в другой.

Эксперт отмечает, что, несмотря на сложные погодные условия, качество винограда осталось высоким. Поэтому вина из этого урожая обещают быть на должном уровне.

В 2025 году средняя урожайность составила около 7 тонн с гектара. Такого результата достигли на полях с орошением, достаточными осадками и современными агротехнологиями.

Напомним, Гидрометцентр Черного и Азовского морей проинформировал, что ночь на 17 января стала рекордно холодной для нынешнего сезона для Одесской области.

