Ключевые моменты:

Осадков не ожидается — день пройдет без снега и дождя.

Температура ночью опустится до -10°, днем — до -4°.

На дорогах возможна гололедица, особенно за пределами города.

Прогноз погоды в Одессе на 19 января

В Одессе 19 января будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ожидается северо-восточный ветер 9–14 м/с. Температура воздуха:

ночью — от -8 до -10°C,

днем — от -2 до -4°C.

Несмотря на отсутствие осадков, на дорогах может быть скользко, особенно утром и поздно вечером.

Погода в Одесской области 19 января

По всей области также сохранится облачная, но сухая погода.

Возможна гололедица, особенно в сельской местности и на трассах.

Температура воздуха:

ночью — от -8 до -13°C,

днем — от -2 до -7°C.

Ветер северо-восточный, 9–14 м/с. Видимость на автодорогах в целом хорошая, но из-за гололедицы водителям стоит быть особенно внимательными.

Напомним, что ночь на 17 января стала рекордно холодной для нынешнего сезона для Одесской области. Впервые в этом зимнем сезоне 2025-2026 годов температура ночью на всех метеостанциях области опустилась ниже -10 °C.