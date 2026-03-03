Ключевые моменты:

Нестабильная погода в Одесской области.

Воздействие циклонов: сильные порывистые ветры, метели, осадки, гололед.

Среднемесячная температура: -4,2 º на севере до +0,7 º на юге.

Февраль устроил погодный экстрим в Одесской области

Эксперты Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей отметили, что в феврале в Одесской области царила нестабильная холодная погода с морозами. Первая декада оказалась особенно суровой: в самые холодные дни среднесуточная температура отставала от нормы на 8-12 º. Правда, уже во второй и третьей декадах с поступлением теплых воздушных масс с запада столбики термометров иногда поднимались до плюсовых значений.

Следует отметить, что при прохождении нескольких активных циклонов погода резко ухудшалась: дули сильные порывистые ветры, кружили вьюги, выпадали осадки в виде снега, мокрого снега или дождя, образовалась гололедица.

Среднемесячная температура воздуха колебалась от -4,2 º на севере до +0,7 º на юге, что везде на 1-2 º ниже нормы. По сравнению с февралем прошлого года, на севере показатели походили, а на юге — выше на 1-2º.

К слову, в самые теплые дни максимальная температура достигала 7-9 градусов в северных и центральных районах, а на юге — 10-13 градусов тепла.

Минимальная температура опускалась до -11…-16º, а в Подольском районе (г. Любашевка) — до -19º. Поверхность грунта (или снега) в большинстве районов охлаждалась до -11…-17º, на севере — до -27º.

Что касается осадков, то в феврале они составляли 45-81 мм или 161-289% от месячной нормы. Меньше всего их выпало в Березовском районе (г. Сербка) — 24 мм (89% нормы). Снежный покров держался большинство дней на севере и в центре, на остальной территории был неустойчивым. Его высота достигала 2-15 см. К концу месяца из-за потепления снег растаял всюду.

На акватории Черного и Азовского морей погоду сильно портили котловина северо-западного циклона с давлением 996 гПа 1 февраля, четыре «южных» цикла над Черным морем с давлением в центре 989-1009 гПа, а также взаимодействие барических полей противоположного знака.

Худшая погода выпадала во время «южного» циклона с давлением 989 гПа в центре. 18 февраля на юге шли обильные снегопады (10-19 мм), на севере — умеренные (5-6 мм). Кстати, в Болграде и Вилковом снегу выпало 20-28 мм (СМК II).

