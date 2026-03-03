Март в Одессе: фонтан в Горсаду

Ключевые моменты:

  • 4 марта в Одессе и области – переменная облачность без осадков.
  • Днем воздух прогреется до +8°С в Одессе и до +11°С по области.
  • Ветер западный, 5-10 м/с.
  • Ночью и утром на дорогах возможна дымка с видимостью 1-2 км.

Прогноз погоды в Одессе на 4 марта

В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1°С мороза до 1°С тепла, днем 6-8°С тепла.

Читайте также: Завтра часть Одессы останется без света: причины и сроки

Прогноз погоды в Одесской области на 4 марта

По Одесской области в среду, 4 марта, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 6-11°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Также напомним, что трасса Киев – Одесса возвращается к жизни.

