Ключевые моменты:
- 4 марта в Одессе и области – переменная облачность без осадков.
- Днем воздух прогреется до +8°С в Одессе и до +11°С по области.
- Ветер западный, 5-10 м/с.
- Ночью и утром на дорогах возможна дымка с видимостью 1-2 км.
Прогноз погоды в Одессе на 4 марта
В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 1°С мороза до 1°С тепла, днем 6-8°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 4 марта
По Одесской области в среду, 4 марта, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 6-11°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
