Оборонные заграждения в Одесской области тонут в песке

Почему так произошло и как этот факт повлияет на оборону Одесщины, исследовал Центр публичных расследований.

Тетрапод — это инженерная конструкция, тетраэдроподобный железобетонный блок. Их используют при создании берегозащитных и ограждающих сооружений.

Тетраподы появились в этом году на побережьях Черного моря в Одессе, Затоке и Черноморске. Согласно данным, которые указаны на самих тетраподах, в Одессе более 1 400 сооружений были установлены 25 мая 2024 года.

На это из бюджета выделили сотни миллионов гривен. Через несколько месяцев эти сооружения затянуло в песок, и уже сейчас часть их почти в воде.

Как пояснил ЦПР военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, тетраподы не позволяют провести масштабную высадку десанта на побережье, когда используется легкая или среднебронированная техника с амфибийными свойствами. Однако, в том виде, как тетраподы выглядят сейчас, то есть зарытые в песок, полностью своего функционала они не могут выполнить.

«Основная польза от тетраподов, когда они полностью на поверхности, когда они полностью своей массой, габаритами, мешают проезду вражеской техники», — рассказал эксперт.

По его словам, оборонительные сооружения надо было не только установить и забыть, но и обслуживать.

«Поскольку они тяжелые и погружаются в песок, им в течение этих месяцев надо было проводить постоянное обслуживание и обновлять их положение на поверхности. Впоследствии их труднее будет вытащить из песка», — говорит Александр Коваленко.

Что касается возможной высадки десанта, то представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук считает, что такой угрозы в Одесской области сейчас нет. Он отметил, что сейчас высадка десанта невозможна по нескольким причинам: «Во-первых — российские корабли в принципе не могут выйти в море. Во-вторых — россияне потеряли свои десантные способности, из-за уничтожения ВСУ нескольких крупных десантных кораблей и повреждения других».