Новости Одессы и Одесской области

Возле Одессы откапывают «тонущие» оборонные сооружения

Возле Одессы откапывают «тонущие» оборонные сооружения

На побережье Одесской области продолжается работа по переносу оборонных сооружений — тетраподов, которые во время прилива затягивает в песок и в воду.

Об этом в facebook сообщил сотрудник Национального природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев.

Речь идет о 453 тетрапода, установленных по заказу Одесской ОГА на песчаной насыпи в Нацпарке «Тузловские лиманы».

Это те тетраподы, которые были установлены без экспертного мнения специалистов, как и на других участках побережья в Одесской области. Их очень быстро засыпало песком во время морских штормов.

По словам Русева, «непрофессиональные мастера за немалые деньги сделали очень плохую работу».

тетраподы

И вот на днях была проделана новая огромная работа с кучей мощной техники по извлечению каждого тетрапода из песка. Засыпанные песком тетраподы перевезли за сотню метров от предыдущей линии — подальше от волн.

По теме: В Одесской области спасают оборонительные сооружения на берегу моря

тетраподы

«Между тем, потрачены опять немалые бюджетные деньги и никто за это не ответил. И возникает вопрос, а почему просто бы не привлечь Агафангела и не нужно бы было совсем устанавливать тетраподы», — отметил ученый.

Читайте также: Олег Кипер считает, что Одессу от российского десанта спас митрополит Агафангел

тетраподы

Известно, что в начале 2024 года из резервного фонда госбюджета на фортификационные сооружения и строительство оборонительных рубежей на всю страну было выделено почти 20 миллиардов с возможностью увеличения этой суммы. Проект охватил более 10 областей от тыловой Одесской до Донецкой, где проходит линия фронта. Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщал, что в Одесской области в сооружении фортификационных сооружений было задействовано много людей и почти 100 единиц техники.

Фото — Иван Русев

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua