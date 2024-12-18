Возле Одессы откапывают «тонущие» оборонные сооружения

Об этом в facebook сообщил сотрудник Национального природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев.

Речь идет о 453 тетрапода, установленных по заказу Одесской ОГА на песчаной насыпи в Нацпарке «Тузловские лиманы».

Это те тетраподы, которые были установлены без экспертного мнения специалистов, как и на других участках побережья в Одесской области. Их очень быстро засыпало песком во время морских штормов.

По словам Русева, «непрофессиональные мастера за немалые деньги сделали очень плохую работу».

И вот на днях была проделана новая огромная работа с кучей мощной техники по извлечению каждого тетрапода из песка. Засыпанные песком тетраподы перевезли за сотню метров от предыдущей линии — подальше от волн.

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«Между тем, потрачены опять немалые бюджетные деньги и никто за это не ответил. И возникает вопрос, а почему просто бы не привлечь Агафангела и не нужно бы было совсем устанавливать тетраподы», — отметил ученый.

Известно, что в начале 2024 года из резервного фонда госбюджета на фортификационные сооружения и строительство оборонительных рубежей на всю страну было выделено почти 20 миллиардов с возможностью увеличения этой суммы. Проект охватил более 10 областей от тыловой Одесской до Донецкой, где проходит линия фронта. Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщал, что в Одесской области в сооружении фортификационных сооружений было задействовано много людей и почти 100 единиц техники.

Фото — Иван Русев