Ключевые моменты:

Потепление в Тихом океане развивается мощнее, чем ожидалось, из-за чего климатическое явление официально получает статус супер-Эль-Ниньо.

Температура океанической волны Кельвина, определяющей погоду, уже сейчас на 8 градусов выше нормы.

На большей части европейского континента ожидается температура выше нормы, а в центральных регионах — серьезная засуха.

Влияние Эль-Ниньо на Украину и мир

Ведущие мировые климатические центры фиксируют признаки формирования чрезвычайно мощного явления Эль-Ниньо в Тихом океане, которое может стать самым сильным за последние полтора века. По прогнозам метеорологов, аномалия способна существенно изменить погодные условия на планете уже в 2026–2027 годах.

Ученые проанализировали свежие данные систем ECMWF и UKMO, подтвердив тенденцию к аномально жаркому лету 2026 года. Главной причиной изменений стало явление Эль-Ниньо, которое из-за стремительных темпов развития и высоких температурных показателей получило статус «супер».

Мощная океаническая волна Кельвина в Тихом океане уже на 8 градусов превышает температурную норму, что окончательно завершило многолетнее влияние холодной фазы Ла-Нинья.

Переход к теплой фазе приведет к более интенсивным и экстремальным погодным изменениям во всем мире. Это повлечет за собой массовые наводнения, сильные засухи и изменение привычных траекторий штормов. В Европе показатели температуры воздуха превысят норму на большей части континента. Согласно анализу, основная ось высоких температур распространится от южной до центральной и северной частей Европы.

Особое внимание ученые уделяют распределению осадков: в то время как южную и восточную Европу может заливать дождями, в центральных и северо-западных регионах прогнозируется их дефицит

В сочетании с жарой это создает высокий потенциал для затяжной засухи. Для Украины синоптики Укргидрометцентра также подтверждают перспективу «адского» сезона, который будет сопровождаться аномальными температурными показателями.

Как сообщала «Одесская жизнь», на 16-й станции Большого Фонтана в районе популярного пляжа «Золотой берег» активизировались оползневые процессы. Местные жители обнаружили большую трещину в склоне, который нависает прямо над набережной с кафе и пешеходными маршрутами.

Читайте также: Большая суша и температурные рекорды: выживет ли сельское хозяйство Одесчины?