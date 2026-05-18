19–22 мая в Одессе ожидаются дожди и местами грозы.

Температура воздуха поднимется до +26°C, а в отдельных регионах Украины — до +27°C.

Синоптики предупреждают о порывах ветра до 15–20 м/с и возможном граде.

Погода в Одессе: циклон принесет грозы и шквалы

С начала новой рабочей недели погода в Украине станет более нестабильной. Причина — мощный циклон, который формируется над Каспийским морем и Туранской низменностью. Вместе с ним в страну придет теплый и влажный воздух.

По словам начальника Черкасского областного гидрометцентра Виталия Постриганя, атмосфера постепенно переходит на летний режим, поэтому влияние южных циклонов будет только усиливаться.

Из-за этого в разных регионах Украины прогнозируют кратковременные дожди, грозы, местами град и сильный ветер. Ночью температура воздуха составит +10…+15°C, днем — от +21 до +26°C.



Циклон — это область пониженного давления, в которой воздух поднимается вверх. Именно поэтому во время циклонов чаще появляются плотные облака, усиливается ветер и идут осадки.

Какая погода будет в Одессе 19–22 мая

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 19 и 20 мая в Одессе и области ожидается облачная погода с прояснениями.

Днем 19 мая в Одессе ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-15°С, днем ​​21-23°С.

Температура морской воды 14–15°С.

В Одесской области ​​местами во время грозы шквал усилится до 15-18 м/с.

Температура ночью 11-16°С, днем ​​21-26°С.

Днем 20 мая — кратковременный дождь. Местами гроза. Днем во время грозы шквал 15-20 м/с.

21–23 мая также сохраняется вероятность дождей. При этом температура останется комфортной: ночью +13…+18°C, днем +21…+26°C.

Почему майские дожди важны

Синоптики отмечают, что майские осадки сейчас особенно полезны для сельского хозяйства. Дожди помогают восполнять запасы влаги в почве в период активного роста озимых культур. Кроме того, влажная погода снижает риск лесных пожаров.

Впрочем, в такой погоде есть и другая сторона – повышенная влажность и умеренное тепло создают благоприятные условия для развития грибковых заболеваний растений. Поэтому важно заблаговременно проводить профилактические обработки, подкормки и внимательно следить за состоянием посевов и садовых культур.

