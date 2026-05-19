В нацпарке «Тузловские лиманы» в Одесской области обнаружили останки погибшей азовки (морской свиньи) на песчаной пересыпи.

Эколог Иван Русев зафиксировал находку и предположил, что животное частично съели хищники.

Русев связывает гибель китообразных в регионе с масштабным загрязнением морей в результате войны (нефтепродукты, мазут, химические вещества, стоки).

Что происходит на побережье Одесской области

При обследовании побережья в пределах Национального природного парка «Тузловские лиманы» эколог Иван Русев обнаружил остатки трупа азовки (морской свиньи). Рыба предположительно погибла раньше и была частично съедена хищными животными.

По информации эколога, находка зафиксирована на 26-м километре песчаной пересыпи, на месте остались лишь остатки тела.

Русев отмечает, что гибель китообразных в регионе, прежде всего азовок, связана с последствиями войны. По его словам, в Азовском море наблюдается критическое загрязнение нефтепродуктами, химическими соединениями, мазутом и канализационными стоками, которые оккупанты массово сбрасывают в акваторию. Именно из-за этого погибают животные. К слову, аналогичные случаи фиксировали и на болгарском и румынском побережьях, где обнаружили более десяти погибших дельфинов. Правда, в этих случаях причиной назвали попадание в рыболовные сети.

По информации Русева и местных ресурсов, еще одну погибшую азовку обнаружили на другом участке черноморского побережья Одесской области. Он предполагает, что гибель произошла в зоне влияния нефтяного загрязнения вблизи российских портов Туапсе или Новороссийска, после чего трупы могли быть принесены течением к берегам нацпарка.

Русев также напоминает о подобном случае в прошлом году, когда на территорию парка был вынесен мертвый дельфин с признаками нефтяного загрязнения почти в 700 км от места гибели. По его словам, не исключено, что азовки погибли в результате контакта со сгустками растительного масла.

Напомним, журналисты The New York Times в третий раз посетили Национальный природный парк «Тузловские лиманы» с начала полномасштабной войны. Экологи показали последствия загрязнения Черного моря мазутом, нефтью и растительным маслом.