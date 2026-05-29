Ключевые моменты:
- В Одессе загорелось кафе-ресторан на улице Небесной Сотни.
- Пожар охватил около 200 кв. м, была угроза распространения.
- Обошлось без пострадавших.
Пожар в кафе-ресторане в Одессе: что произошло
Инцидент произошёл ночью в Киевском районе города, на улице Небесной Сотни. В здании кафе-ресторана вспыхнул пожар, который быстро охватил все помещение.
На место прибыли подразделения ГСЧС. Ситуация была опасной — огонь мог перекинуться на соседние объекты и припаркованные рядом автомобили. Поэтому спасатели работали по повышенному номеру вызова.
В тушении участвовали 19 пожарных и 5 единиц техники. Им удалось оперативно локализовать и полностью потушить огонь на площади около 200 квадратных метров.
Распространения пожара на соседние здания удалось избежать.
К счастью, никто не пострадал и не погиб. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания и оценивают ущерб.
Напомним, в Одессе создали новое добровольное пожарно-спасательное подразделение. Новое формирование будет помогать профессиональным спасателям оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и ликвидировать последствия обстрелов.
