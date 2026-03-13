Ключевые моменты:

  • Аварийные работы в сетях водоснабжения.
  • Воды не будет до 18:00 и 21:00.
  • Где набрать воды.

До 18:00 и 21:00 без воды

По информации Инфоксводоканала, 13 марта, из-за аварийно-ремонтных работ части жителей Одессы временно отключили воду.

Без воды до 18:00 остались дома на Шкодовой Горе, 5–15, в жилом массиве «Большевик» и 7-й Пересыпской, 19.

К 21:00 водоснабжение отсутствует на 29-й Линии от 24-й до 29-й линии, а также по проспекту Князя Владимира Великого, 79–99, и частично на Бахмутской.

Где набрать воды в Одессе

Добавим, что в городе работает 18 бюветов, расположенных в разных районах.

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​ул. Академическая, 11; ​
  • ул. Ольгиевская, 37;
  • ул. ​Старопортофранковская, 105; ​
  • ул. Академическая, 2; ​
  • ул. Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • ул. Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​ул. Ицхака Рябина, 1; ​
  • ул.Дальницкая, 25;
  • ул.  Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • ул. Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

