Ключевые моменты:

До 18:00 и 21:00 без воды

По информации Инфоксводоканала, 13 марта, из-за аварийно-ремонтных работ части жителей Одессы временно отключили воду.

Без воды до 18:00 остались дома на Шкодовой Горе, 5–15, в жилом массиве «Большевик» и 7-й Пересыпской, 19.

К 21:00 водоснабжение отсутствует на 29-й Линии от 24-й до 29-й линии, а также по проспекту Князя Владимира Великого, 79–99, и частично на Бахмутской.

Где набрать воды в Одессе

Добавим, что в городе работает 18 бюветов, расположенных в разных районах.

Киевский район:

Фонтанская дорога, 16; ​

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150; ​

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

Старозарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

​ул. Академическая, 11; ​

ул. Ольгиевская, 37;

ул. ​Старопортофранковская, 105; ​

ул. Академическая, 2; ​

ул. Академическая, 30.

Хаджибейский район:

ул. Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

​ул. Ицхака Рябина, 1; ​

ул.Дальницкая, 25;

ул. Инглези, 1.

Пересыпский район:

ул. Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

