Ключевые моменты:
- Аварийные работы в сетях водоснабжения.
- Воды не будет до 18:00 и 21:00.
- Где набрать воды.
До 18:00 и 21:00 без воды
По информации Инфоксводоканала, 13 марта, из-за аварийно-ремонтных работ части жителей Одессы временно отключили воду.
Без воды до 18:00 остались дома на Шкодовой Горе, 5–15, в жилом массиве «Большевик» и 7-й Пересыпской, 19.
К 21:00 водоснабжение отсутствует на 29-й Линии от 24-й до 29-й линии, а также по проспекту Князя Владимира Великого, 79–99, и частично на Бахмутской.
Где набрать воды в Одессе
Добавим, что в городе работает 18 бюветов, расположенных в разных районах.
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старозарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- ул. Академическая, 11;
- ул. Ольгиевская, 37;
- ул. Старопортофранковская, 105;
- ул. Академическая, 2;
- ул. Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- ул. Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- ул. Ицхака Рябина, 1;
- ул.Дальницкая, 25;
- ул. Инглези, 1.
Пересыпский район:
- ул. Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
