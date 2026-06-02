Ключевые моменты:

В Измаильском районе обнаружили незаконное хранение и вылов краснокнижной рыбы.

У жительницы Вилковской громады нашли четыре севрюги общим весом 15 килограммов.

Мужчину подозревают в незаконном вылове дунайского лосося, ему может грозить ограничение свободы.

В Одесской области женщину поймали с краснокнижной рыбой

Как сообщили в полиции Одесской области, первый случай произошел возле Дуная.

Во время патрулирования правоохранители остановили автомобиль, в котором находилась 52-летняя жительница Вилковской общины. В машине обнаружили четыре севрюги общим весом около 15 килограммов. Эта рыба занесена в Красную книгу Украины.

Женщина рассказала, что купила рыбу у неизвестных людей, однако документов, которые подтверждали бы законность покупки, предоставить не смогла.

Рыбу изъяли, а в отношении женщины составили административный протокол. Материалы уже передали в суд.

Незаконный вылов дунайского лосося: что грозит нарушителю

Еще один случай произошел в Старостамбульском устье Дуная. Там сотрудники водной полиции остановили рыболовную лодку, которой управлял 43-летний житель Вилково.

По данным полиции, мужчина успел выловить дунайского лосося весом 3,5 килограмма — этот вид также внесен в Красную книгу Украины.

Кроме рыбы, в лодке нашли запрещенное орудие ловли — сеть длиной почти пять метров. У мужчины изъяли улов, лодку и сеть.

В отношении него открыто уголовное производство по статье о незаконном рыбном промысле, который нанес существенный ущерб. Максимальное наказание по этой статье предусматривает ограничение свободы сроком до трех лет.

Сейчас назначена экологическая экспертиза — она должна определить сумму причиненного ущерба.

