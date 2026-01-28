Ключевые моменты:

Боевая часть дрона «Герань-2» в Днестровском лимане представляла смертельную опасность.

Обломки русского ударного дрона обнаружили рыбаки.

Водолазы-саперы и аэроразведка проверили поверхность лимана плавсредствами.

Обезвредили на месте контролируемым подрывом.

Что известно

По информации Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, в Днестровском лимане рыбаки обнаружили обломки российского ударного дрона «Герань-2». О находке рыбаки сообщили в экстренные службы. В результате водолазы-саперы вместе с подразделениями аэроразведки обследовали поверхностную акваторию лимана с помощью плавсредств. Это было сделано, чтобы убедиться, что нет других взрывоопасных объектов. После разведки специалисты совершили контролируемый подрыв боевой части дрона.

Добавим, что спасатели неоднократно предостерегали жителей Одесской области, чтобы быть внимательными, не подходить к подозрительным предметам и звонить в экстренные службы.

Стоит отметить, что «Герань-2» – это российская версия иранского дрона-камикадзе Shahed-136. Дрон имеет дальность полета до 1000–2500 км в зависимости от модификации, крейсерскую скорость около 180 км/ч и летает на высоте от 60 до 4000 м. Боевая часть массой 20–50 кг (часто термобарическая) обеспечивает разрушающий эффект с радиусом поражения сот.