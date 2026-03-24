Ключевые моменты:

В ночь на 24 марта разведка обнаружила в Крыму колонну комплексов «Бастион-М», двигавшуюся к позициям.

В результате удара уничтожена пусковая установка и две ракеты «Циркон», еще один комплекс поврежден.

По данным ГУР, ликвидированы и ранены семь российских военных

Удар сорвал планы атаки по украинским городам, в том числе на юге и востоке страны.

Как сообщили сегодня в пресс-службе ГУР, «авторами» точного удара стали специалисты Департамента беспилотных систем. В ходе ночного наблюдения они обнаружили в Крыму колонну пусковых установок «Бастион-М», которая как раз выдвигалась на боевые позиции для совершения пусков.

«В результате точных ударов разведчиков уничтожена одна пусковая установка и две дорогостоящие ракеты «Циркон», еще один «Бастион» получил повреждения. Убиты и ранены семь оккупантов», – говорится в сообщении украинских разведчиков.

В ГУР отмечают, что российская армия использует ракеты «Циркон» из состава комплекса «Бастион» в первую очередь для атак по гражданской инфраструктуре, в том числе в южных и восточных регионах Украины.

В ведомстве в очередной раз напомнили, что за каждое военное преступление против украинского народа врага ждет справедливое возмездие.

В ГУР также опубликовали эксклюзивное видео момента уничтожения вражеской техники:

