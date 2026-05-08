Вечером 8 мая в Одесской области прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги.

Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.

Мониторинговые каналы заявили о «прилете» в регионе, официальная информация не поступала.

Сигнал воздушной тревоги в Одессе и области прозвучал около 19:30. Первоначально Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом баллистики, а спустя несколько минут – о скоростной цели в сторону Одесчины.

Через несколько минут мониторинговые каналы сообщили о взрыве в области.

«Путинское перемирие взорвалось в области», «Интересное перемирие у русских п…ов. Есть прилет в районе», – проинформировали местные Телеграм-каналы.

Официальная информация о последствиях атаки на данный момент не поступала. Подробности уточняются.

В то же время мониторы сообщают о пуске «шахедов» с российского Ахтарска. Предварительно, их «визит» ожидается в 22:30-23:00.

