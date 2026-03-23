Ключевые моменты:

РФ превращает регион в «серую зону» войны из-за атак, блокирования навигации и ударов по инфраструктуре, угрожающей всем странам, включая Молдову.

Поддержка Молдавии.

Украина требует более жестких ограничений против РФ в нефти, ВПК и теневого флота для защиты судоходства и стабильности.

Несмотря на опасность, украинские порты работают

Вице-премьер-министр, министр иностранных дел Республики Молдова Михай Попшой заявил, что Молдова продлит поддержку Украины так долго, как это потребуется в войне против России. Ведь из-за атак РФ Черное море стало зоной высокого риска. Кроме этого, блокировка навигации и создание «серых зон» угрожают безопасности всех стран региона, включая Молдову. Российские удары ставят под удар энергетическую и водную инфраструктуру. Молдова же связывает стабильность Украины со своей собственной.

«Устойчивость и выживание Украины оказывают непосредственное влияние на наше. Мы предоставим всю необходимую помощь. Молдова поддержит Украину в создании специального трибунала и комиссии по репарациям — это критически важно и для нас», — заявил Михай Попшой.

Следует отметить, что действия России в Черном море разрушают свободу судоходства и создают риски для региональной стабильности. Теневой флот РФ обходит санкции, а торговые пути стают целями. Именно поэтому украинские дипломаты призывают партнеров ввести более жесткие ограничения против нефти, военной промышленности и теневого флота.

Добавим, с начала 2026 года порты Большой Одессы обработали более 15 млн тонн грузов, оставаясь ключевыми для экспорта, несмотря на атаки на инфраструктуру и угрозы гражданскому судоходству.

Напомним, в ночь на понедельник, 23 марта 2026 года, Одесская область пережила очередную массированную атаку российскими ударными беспилотниками. Враг целился по гражданской инфраструктуре: повреждены частные жилые дома в пригороде и складские помещения на территории порта.