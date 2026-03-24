Ключевые моменты:

В результате атак в Полтаве и Запорожье есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома и инфраструктура.

Дроны атаковали гражданские объекты: маршрутку в Сумской области и поезд в Харьковской области.

За сутки на фронте произошло 168 боевых столкновений, потери российских войск составили около 890 человек.

Массированная атака России по Украине 24 марта: последствия

Начались 1490-е сутки полномасштабной войны России против Украины. В ночь на 24 марта российские войска нанесли массированный удар по территории страны. Взрывы фиксировались сразу в нескольких регионах, основной целью стала энергетическая инфраструктура.

Всего РФ ночью запустила по Украине 34 ракеты и 392 беспилотника. Зафиксированы попадания 6 ракет и 27 ударных дронов на 22 локациях.

В Полтаве в результате атаки погибли два человека, более десяти получили ранения. В городе вспыхнули пожары, повреждены жилые дома и гостиница. Частично ограничено движение транспорта, а в области фиксируются задержки поездов.

В Запорожье, по информации местных властей, погиб один человек, еще пятеро пострадали. Разрушения зафиксированы в жилом секторе: повреждены многоквартирные и частные дома, а также магазин, нежилые здания и объект промышленной инфраструктуры.

Взрывы также звучали в Харькове, Шостке Сумской области и Ивано-Франковской области.

В Одесской области также фиксировали атаки. По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, вражеский дрон попал в остановку общественного транспорта в Одесском районе. К сожалению, пострадали два человека: 18-летняя девушка и 51-летний мужчина.

Утром 24 марта российский беспилотник атаковал маршрутное такси в Сумской громаде. По словам руководителя аппарата Сумской ОГА Игоря Кальченко, целью был именно гражданский транспорт. На момент удара пассажиров в салоне не было, однако пострадал 65-летний водитель. Его обследуют медики, угрозы жизни нет.

Еще один удар пришелся по электропоезду сообщением Слатино — Харьков, который находился на станции. По предварительным данным, использовался FPV-дрон. В результате атаки погиб 61-летний пассажир, машинист и его помощник получили острую стрессовую реакцию.

Ситуация на фронте и потери армии РФ

По данным Генерального штаба, за прошедшие сутки произошло 168 боевых столкновений. Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск и наносят им значительные потери.

За сутки Россия потеряла около 890 военнослужащих, а также военную технику: танки, бронемашины, артиллерию, реактивные системы залпового огня, беспилотники и автомобильную технику.

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник на заседании Совета Безопасности заявил, что Россия не достигла ни одной стратегической цели в войне. По его словам, Москва пытается создать иллюзию успеха и срывает переговоры, выдвигая нереалистичные требования.

Дипломат отметил, что заявления Кремля о возможной победе являются блефом, а реальные события на фронте свидетельствуют об ухудшении положения российских войск.

Он также добавил, что «мы имеем дело с самым длинным трехдневным блицкригом в истории человечества, который длится уже более четырех лет».

По подсчетам Мельника, российским войскам понадобилось три с половиной года, чтобы захватить лишь около 9300 квадратных километров украинской территории. Если такие темпы сохранятся, то для полной оккупации страны России понадобится 183 года.

За время войны в Украине погибли более 15 тыс. гражданских

С начала полномасштабной российской войны против Украины, по подтвержденным данным ООН, погибли более 15 тысяч гражданских, в том числе 775 детей. Еще 42 144 гражданских, среди которых 2588 детей, получили ранения.

Об этом заявила в понедельник заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло на заседании Совета Безопасности, подчеркнув, что количество жертв, вероятно, значительно выше.

По ее словам, только в феврале этого года, по меньшей мере, 188 гражданских погибли и 757 были ранены, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Заместительница генсека также указала на рост количества атак на железнодорожную и транспортную инфраструктуру Украины.

Она подчеркнула, что массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины зимой поставили энергосистему страны на грань полного коллапса.

«Уничтожено 60% мощностей по добыче газа и повреждены все тепловые электростанции страны, что привело к постоянным перебоям с электроэнергией, отоплением и водоснабжением по всей стране», — сказала Дикарло.