Ключевые моменты:
- В Одессе 8 мая прошли мероприятия ко Дню памяти и победе над нацизмом.
- Память погибших почтили возле Казацких крестов и на Аллее Славы.
- Цветы возложили к памятнику Неизвестному матросу и Вечному огню.
Как прошли памятные мероприятия
В Одессе 8 мая прошли памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. К чествованию присоединились представители городских и областных властей, военные, спасатели, духовенство и ветераны. Участники мероприятий отдали честь как героям минувшей войны, так и современным защитникам Украины.
Церемония началась у Казацких крестов, где присутствующие почтили память воинов, погибших за независимость и свободу государства. Впоследствии памятные мероприятия продолжились на Аллее Славы — там возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу и Вечному огню в честь всех павших в борьбе с нацизмом.
Глава Одесской МВА Сергей Лысак подчеркнул, что война превратила нашу землю в поле жестоких битв, издевательств на оккупированной территории, массового уничтожения людей и жизни. Ведь потери украинского народа одни из самых больших во Второй мировой. И вклад украинцев в поражение нацистов тоже один из самых больших.
«Миллионы украинцев в составе различных армий государств Антигитлеровской коалиции боролись против нацизма. Миллионы украинцев были среди победителей, сделав все возможное, чтобы тотальное зло проиграло. К сожалению, через 81 год мы снова вынуждены останавливать зло — тоже тотальное, которое не приносит ничего, кроме развалин и издевательств, и которое. нацизма, имеющая маркировку: «сделано в России»”, – подчеркнул глава Одесской ОВА.
