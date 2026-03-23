Ключевые моменты:

Что известно

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, вражеский дрон попал в остановку общественного транспорта в Одесском районе. К сожалению, пострадали два человека: 18-летняя девушка и 51-летний мужчина.

Кипер отметил, что их состояние медики оценивают как среднюю тяжесть. Пострадавшим предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Также в результате атаки повреждения получили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. На местах происшествия работают экстренные службы, продолжаются работы по ликвидации последствий. По состоянию на 22:00 до сих пор в регионе длится воздушная тревога.

Добавим, что Владимир Зеленский призывает украинцев обращать внимание на сигналы тревоги. Есть информация от разведки, что россияне могут готовить массированный удар.