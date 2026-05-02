Что говорят те, кто оказался в ловушке

Вряд ли даже самый наивный одессит (если, конечно, таковые еще наличествуют в Одессе, в чем я очень сомневаюсь) осмелится предположить, что контингент его сограждан на барахолке вокруг Староконного рынка (как покупателей, так и продавцов) являет собой образец классической викторианской вежливости.

Нет, тамошние сэры и сэрухи частенько такое загибают, что аж дули на ногах крутятся. Но то, что я услышал недавно, в одно из апрельских воскресений, от мужика, который оступился на этом дощатом настиле на ул. Косвенной, вблизи входа на рынок, превзошло многократно то, что я мог ожидать.

Была упомянута вся вертикаль власти — от нашего президента до дворника, отдельные критические замечания и пожелания прозвучали в адрес Трампа, путина и иранского руководства. Короче, это песня!

Кстати, мужику несказанно повезло, что ногой он попал в дырку в т.н. настиле, будучи «в сиську», как говорят в народе, пьяным. Будь он трезвым — не миновать ему перелома. Пьяным, показывает статистика, чертовски везет в таких ситуациях: в теле от градусов какая-то «расслабуха» наступает при падении и больше «хэппи эндов».

Но вот вопрос: а если кто-то все же получит здесь перелом, неудачно приземлившись, кто будет «крайним»? Кто ответит за этот бардак на т.н. тротуаре? За чей счет будет проходить явно оч-чень продолжительное и не менее дорогое лечение? Куда жаловаться?

Я знаю, что наипервейший ответ одесситов будет классическим — в мацепекарню! Но пока вы обдумываете другие варианты, я расскажу вам весьма показательную историю, имевшую место быть ровно 30 лет тому назад.

Роковая ошибка поляка

В 1996 году, отработав ровно 20 лет после Института связи в этой отрасли, я дозрел до того, чтобы стать журналистом первой на Херсонщине частной газеты. Машины в редакции тогда не было, и газеты из николаевской типографии в Херсон, ну и далее развозил неизвестно откуда в Херсоне взявшийся поляк по имени Кшиштоф.

Уверен, что мало кто из читающих эти строки видел когда-либо такой, как у него «микроавтобус» польского производства — «Жук». Этих жестянок уже давным — давно нет на наших дорогах — они просто дематериализовались.

«Жестянка» — это не для красивого словца, это реально: ничем не обшитый изнутри металл! Жесть — во всех смыслах этого слова. Кстати, это был второй «смешной» микроавтобус на моем жизненном пути.

Первым был ЕрАЗ, детище Ереванского автозавода, я многие тысячи километров намотал по дорогам Херсонщины, будучи инженером ремонтно-выездной бригады по обслуживанию телеретрансляторов в райцентрах.

Тот ЕрАЗ с барского плеча пожертвовал нам обком КПСС. Подарку было «в обед 100 лет», летела то ходовая, то движок, но что оказалось бессмертным — это луженый металл корпуса и днище из пропитанной, бакелизированной фанеры.

А свой «Жук» поляк Кшиштоф любил, обслуживал — кормилец ведь. И вот как-то звонит он в редакцию: извините, говорит, задержусь немного, тут у меня очень интересная и приятная ситуация.

Ну задержишься — ладно, подождем. Ждали мы его ТРИ часа, явился он, злой, как черт. Оказывается, он увидел на проезжей части одной из наших улиц открытый канализационный люк (крышку кто-то спёр), аккуратно туда въехал передним колесом и бегом звонить в милицию.

Поделился, что он так в Польше шустрил: у них дырка в дороге от незакрытого люка была настолько из ряда вон выходящим явлением, что водителю въехавшего в нее авто было гарантировано немалое вознаграждение — причем, независимо от того, насколько пострадала машина.

Платило предприятие, на чьем балансе была канализация. Длилось это недолго: полиция «прижала к ногтю» пункты приема металла, да и владельцы люков, заплатив кучу денег в виде штрафов, крышки стала крепить «по-взрослому», а недостающие заменила на уже не чугунные, а из какой-то «химии» полимерной.

Короче , шара кончилась, а тут- на тебе — подарок судьбы в Херсоне. ГАИшников Кшиштоф прождал очень долго, потом набрал их еще раз и услышал: «Прекратите свои глупые шутки! Один раз пошутили — ладно, мы посмеялись, оригинальная ваша идея. Но вы звоните опять! Не нарывайтесь: приедем и оштрафуем. Вас!»

«Ржака» в редакции была гомерической еще и потому, что в том свежем номере газеты, который Кшиштоф только вот привез из Николаевской типографии, как раз была моя статья о массовом БЕЗНАКАЗАННОМ воровстве крышек люков в Херсоне.

Это была эпидемия краж крышек! Мы дали фото с территории одного из пунктов приема вторчермета. Горы поломанных крышек люков! Чугун — колкий, хрупкий: воровайки без проблем разбивают крышки, а приемщик с «чистой совестью» берет у них лом, а не изделие. Милиция была «в курсе», получала с приемщиков свою «котлету», а люди на дорогах и тротуарах ломали машины и ноги.

Ловушки на дорогах и тротуарах – кто должен отвечать?

В этом аспекте радует , что до сих пор в Одессе можно еще увидеть крышки люков, отлитые добрую сотню лет назад, например, обозначенные «Общество ТРУДЪ».

Были такие раритеты когда-то и в Херсоне. К примеру, крышки с надписью «Херсонская еврейская профессионально-техническая школа». 100 лет назад там учили дерево — и металлообработке. Были крышки — да сплыли. И никто за это не понес ответственность…

Возвращаясь же к теме раскрученного дощатого настила на ул. Косвенной, скажу: тот «провал» в т.н. тротуаре наличествует и 2 недели спустя после его появления. Ходить по проезжей части всё же «не комильфо», так что прохожий люд вынужден дефилировать мимо дырки от двух украденных досок. Так куда же звонить с жалобой? Хотя слово «жалоба» здесь ни в коей мере не подходит! С требованием — отремонтировать. Но это точно не в мацепекарню. А куда? Ждем вашего совета.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса