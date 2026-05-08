Ключевые моменты:

Силы обороны Украины поразили Ярославльский НПЗ – одно из крупнейших предприятий отрасли, перерабатывающее до 15 млн тонн нефти в год.

В Ростове-на-Дону после атаки загорелся склад хранения ударных беспилотников, а в Луганске уничтожена нефтебаза и склады ГСМ.

Также выведены из строя важные объекты ПВО и связи, включая ЗРК «Тор-М2» и радиолокационную станцию в Крыму.

Удары по топливной инфраструктуре напрямую бьют по логистике оккупационных войск, лишая их горючего для техники.

Украинская армия продолжает системно уничтожать военный потенциал агрессора. Как сообщили вечером 8 мая в Генеральном штабе ВСУ, минувшей ночью Силы обороны нанесли результативные удары по ряду объектов на территории рф и во временно оккупированных регионах.

Одной из ключевых целей стал Ярославльский нефтеперерабатывающий завод. Это стратегическое предприятие обеспечивает врага бензином, дизелем и реактивным топливом. Мощность завода достигает 15 млн тонн нефти в год, и его повреждение станет серьезным ударом по обеспечению оккупационных войск. На территории завода зафиксирован пожар.

География ударов оказалась обширной:

в Ростове-на-Дону поражен склад хранения БпЛА, что привело к масштабному возгоранию;

на оккупированной Луганщине под удар попала нефтебаза «Луганская», а также склады горюче-смазочных материалов в районах Петропавловки и Новоникольского. В Ровеньках пострадало ремонтное подразделение врага;

на Запорожском направлении и в Крыму уничтожены узлы связи, зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» и РЛС «Каста-2Е».

В военном ведомстве подчеркивают, что работа по объектам военно-промышленного комплекса и логистики противника будет продолжаться.

«Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно наносить поражение по объектам противника до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Продолжение следует!», – резюмировали в Генштабе.

