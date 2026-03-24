Ключевые моменты:

Россия с начала 2026 года нанесла более 180 атак по портовой инфраструктуре Одессы и Черноморска.

Основная угроза – удары беспилотниками и авиацией со стороны Крыма.

Одесса первой принимает на себя эти атаки.

Военно-морские силы действуют одновременно на море, в воздухе и на суше, перехватывая дроны еще над акваторией.

Новые атаки, новые технологии и новые вызовы

По информации спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, с начала 2026 года российские силы нанесли более 180 ударов по портовой инфраструктуре Одессы и Черноморска. И это больше, чем за весь 2025 год.

Стоит отметить, что российский флот уходит от выхода в открытое море, но угроза из Крыма остается высокой: дроны и авиация бьют по Одессе первыми. Соответственно, Военно-морские силы ВСУ ведут борьбу одновременно на море, в воздухе и на земле.

«Мы первыми перехватываем дроны, потому что Одесса граничит с морем. Делаем это непосредственно над водой, в небе и на суше, чтобы минимизировать последствия», — пояснил Плетенчук.

Он добавил, что полное закрытие неба над городом невозможно из-за открытого морского фланга. Враг меняет тактику, ища пробелы, поэтому атаки не прекращаются.

Украина ускоряет внедрение беспилотных систем. Морские дроны уже служат платформами для вооружения и дополнительных БПЛА, позволяя перехватывать цели над морем на расстоянии. Однако технологии сложны: требуются надежная связь, телеметрия, навигация. Военные активно работают над этим, постепенно повышая эффективность. Быстрых прорывов не обещают, но направление перспективно.

Добавим, что минирование Черного моря усложняет навигацию: старые мины из Первой и Второй мировых войн до сих пор дрейфуют по течениям. Только в прошлом году обезвредили около 50 подобных угроз. Разминирование продолжается постоянно и проблема актуальна на годы вперед.