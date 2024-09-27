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Останки похороненных на Куликовом поле перенесут — мэрия

Останки похороненных на Куликовом поле перенесут — мэрия

На Куликовом поле планируют демонтировать надгробный знак с советской символикой, установленный на братской могиле красногвардейцев и воинов Украинской Народной Республики. А останки покоящихся эксгумируют и перезахоронят.

Об этом в ходе заседания исполкома Одесского городского совета сообщил начальник управления по работе с ЮНЕСКО и охране культурного наследия Федор Стоянов.

Памятник в виде черного куба, установленный в 1960 году, вошел в список из 19 объектов, подлежащих демонтажу согласно распоряжению начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Федор Стоянов отметил, что этот объект имеет подземную часть — захоронение бойцов Красной армии и бойцы УНР, погибшие во время январских боев 1918 года за установление советской власти в Одессе, и надземную часть — надгробный знак.

«Вполне вероятно, что кроме демонтажа надгробия потребуется провести эксгумацию и перенос останков жертв январских боев на одно из кладбищ Одессы», — сказал чиновник.

По его словам, тела погибших будут преданы земле на городских кладбищах. А сама технология проведения работ будет уточнена при создании проектной документации.

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Как появилась братская могила на Куликовом поле

Бои за Одессу в начале 1918 года последовали после большевистского восстания в городе и были эпизодом войны между Украинской Народной Республикой и советской россией. Итогом противостояния стала победа красных, которые учредили так называемую Одесскую советскую республику, признававшую высшую власть петроградского совнаркома и советского правительства в Харькове.

17 января 1918 года произошли ожесточенные столкновения между красногвардейцами, революционными солдатами и матросами, с одной стороны, и гайдамаками и юнкерами — с другой. В этих боях погибло более ста человек.

Уже 21 января на Куликовом поле состоялось массовое захоронение — большевиков и гайдамаков, тела которых ради экономии средств и времени поместили в одну могилу.

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