Ключевые моменты:
- На модернизацию систем водоснабжения города выделят около 55 млн гривен, а на критически важный водоотвод и канализацию — более 71 млн гривен.
- Программа покрывает ликвидацию тяжелых последствий обстрелов — восстановление уничтоженной электроподстанции и замену 42 служебных машин, пострадавших от российских атак.
- Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет амортизационных отчислений предприятия, что позволит уберечь одесситов от немедленного роста цен на воду в рамках данной программы.
Куда пойдут 126 миллионов: инвестиционная программа «Инфоксводоканала» на 2026 год
На внеочередной сессии Одесского горсовета 14 июля депутаты согласовали инвестиционную программу филиала «Инфоксводоканал» на общую сумму 126 251,46 тыс. гривен. Из них:
- на водоснабжение – 54 955,20 тысячи гривен,
- на водоотвод – 71 296,26 тысячи гривен.
Запланированные мероприятия включают:
- Приобретение мобильного укрытия для безопасности сотрудников на объектах;
- Замену насосов на ключевых канализационных насосных станциях;
- Закупку новых нагнетателей для станции биологической очистки, ресурс которых практически полностью исчерпан;
- Закупку современной спецтехники для аварийных бригад.
Отдельной строкой в программе идет восстановление электроподстанции, обеспечивающей водоснабжение города, которая была полностью уничтожена российским ударом в новогоднюю ночь.
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По словам представителей компании, из-за военных действий предприятие стало убыточным. Поступающие от абонентов платежи почти полностью уходят на зарплаты сотрудникам и оперативное устранение текущих аварий. Поэтому «Инфоксводоканал» просит разрешить использовать амортизационные средства для приобретения нового оборудования.
Тарифы и проблемы новых сетей Одессы
В ходе обсуждения программы депутаты горсовета подняли ряд острых вопросов. В частности, депутат Андрей Вагапов поинтересовался судьбой новых водопроводных сетей, проложенных за счет городского бюджета, которые до сих пор не переданы в аренду «Инфоксводоканалу».
Как пояснил директор департамента городского хозяйства Александр Филатов, часть этих сетей невозможно подключить и ввести в эксплуатацию из-за повреждений, полученных в результате российских обстрелов. После завершения ремонта начнется процесс их передачи.
Филатов также отметил, что в Одессе остаются километры бесхозных труб, принять которые на баланс водоканалу мешают законодательные коллизии. Соответствующие изменения к законам мэрия уже направила в Кабмин.
Депутаты Владимир Корниенко и Олег Звягин обратили внимание руководства предприятия на слабую коммуникацию с горожанами и устаревшую систему обслуживания. В частности, одесситы массово жалуются на невозможность переоформить договоры дистанционно.
Депутаты предложили заложить в следующую программу создание полноценного онлайн-кабинета. На предприятии ответили, что ранее планировали интеграцию услуг с государственным приложением «Дія», однако сейчас этот процесс временно приостановлен.
Несмотря на заверения руководства «Инфоксводоканала» о том, что данная инвестпрограмма не повлияет на платежки, вопрос общего повышения цен на воду в Одессе из-за общей экономической ситуации и роста тарифов на электроэнергию остается открытым и активно обсуждается.