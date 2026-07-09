Ключевые моменты:

За 30 минут журналистка нашла около 30 брошенных автомобилей

Большинство машин годами стоит в самом центре Одессы

Эвакуация брошенных автомобилей в городе фактически так и не началась

Некоторые автомобили уже превратились в свалки или мешают движению

Материал подготовлен на основе собственного рейда журналистки «Одесской жизни» Таи Найденко по центральным улицам Одессы. В прошлом году городской совет утвердил порядок выявления и принудительной эвакуации брошенных автомобилей. Мы проверили, изменилась ли ситуация после этого решения и как сегодня выглядят улицы исторического центра. Увиденное свидетельствует: проблема никуда не исчезла.

Брошенные автомобили в Одессе

Проблему брошенных старых автомобилей на улицах Одессы поднимали неоднократно. В прошлом году Одесский городской совет даже принял решение начать их принудительную эвакуацию, разработал детальный механизм и распределил обязанности. Но воз, то есть автомобиль, и ныне там. Чтобы наглядно показать, что речь идет не о нескольких машинах, мы прошлись по одесским улицам и провели небольшой подсчет. Итак, отправимся вместе в виртуальный тур по автомобильному кладбищу под открытым небом!

Сразу отметим: мы не заглядывали в уютные дворики и не бродили по пустырям. Это прогулка по самому центру города. В кадре — известные одесские улицы: Новосельского, Княжеская, Нежинская, Торговая, Муратовой, Пастера… Мы не фотографировали автомобили, которые хоть и выглядят плохо, но, очевидно, недавно переставлялись или их пытались хоть немного привести в порядок. Здесь собраны только настоящие «брошенки». Хотя, как оказалось, они тоже бывают разными.

Среди брошенного транспорта в Одессе преобладает советский автопром

Среди брошенного транспорта преобладает советский автопром: «Москвичи», «Волги» и различные «Лады». Однако встречаются и иномарки — «Ниссан», «Шевроле», «Мазда». Правда, ни одного брошенного «Гелендвагена» или «Порше» нам найти не удалось.

Неудобства от этого металлолома очевидны, особенно в отдельных случаях. Где-то старенький автомобиль просто занимает дефицитное парковочное место, а где-то — серьезно мешает движению транспорта и пешеходов.

Как распознать брошенный автомобиль на одесской улице

Первый признак брошенного автомобиля — толстый слой застарелой грязи. Опавшие листья и ветки вперемешку с городским мусором сначала покрывают кузов, а затем сбиваются в кучи под колесами. Со временем ржавеют диски и кузов, спускают колеса, и автомобиль постепенно словно врастает в землю.

Одесский бизнес сейчас тоже переживает не лучшие времена, и среди оставленных на произвол судьбы автомобилей мы нашли не только частные, но и коммерческие.

А этот автомобиль возле Нового рынка сначала превратился в склад торгового инвентаря, а затем (судя по запахам) — в уличный туалет.

Пока продолжаются дискуссии о том, как должны выглядеть торговые точки, чтобы гармонично вписываться в городской пейзаж, некоторые наши МАФы выглядят вот так.

Последняя стадия разрушения — снятые колеса и выбитые стекла. Автомобиль превращается в свалку и убежище для бездомных, а подростки расписывают его граффити.

Кстати, наклеек с предупреждением о принудительной эвакуации транспорта мы не обнаружили ни на одном автомобиле. Похоже, городская инициатива пока так и осталась только на бумаге.

Ранее мы рассказывали о том, как одесситка попыталась убрать брошенные автомобили с улиц Одессы по новой программе и к каким результатам привело её обращение.

Напомним, что 19 ноября 2025 года во время сессии Одесский городской совет утвердил Порядок осуществления самоуправленческого контроля за состоянием благоустройства в части брошенных транспортных средств.