Ключевые моменты:

О брошенных автомобилях можно официально сообщить через сервис 15-35

Обращение рассматривает специальная городская комиссия

Эвакуация возможна даже без явных повреждений автомобиля

«Одесская жизнь» проверила механизм на собственном эксперименте

В Одессе порядок выявления и перемещения брошенных транспортных средств определён решением Одесского городского совета. Документ устанавливает критерии, по которым автомобиль могут признать брошенным, а также порядок работы специальной комиссии и взаимодействия с полицией. Чтобы проверить, как этот механизм работает на практике, журналистка «Одесской жизни» Тая Найденко подала официальное обращение через городской сервис 15-35 и проследила весь путь заявки — от её регистрации до ожидания решения.

Что делать, чтобы убрать брошенный автомобиль в Одессе?

Когда соседский брошенный автомобиль постепенно превращается в груду ржавого металлолома прямо под окнами, приятного в этом мало. Но самостоятельно перемещать чужую машину запрещено законом, даже если она находится в крайне запущенном состоянии. Что же делать? Именно для решения этой проблемы Одесский городской совет ещё в прошлом году разработал подробный механизм. Журналистка «Одесской жизни» решила проверить, как он работает.

Схема довольно проста и на первый взгляд выглядит эффективной: сообщение — выезд специальной комиссии — установление владельца по номерному знаку или другим техническим данным — если владелец не откликается, автомобиль признают брошенным и эвакуируют на специальную площадку полиции.

Сообщить о брошенном автомобиле одесситы могут через:

сервис 15-35;

департаменты городского совета;

или полицию.

Но работает ли этот механизм на самом деле? Для эксперимента мы выбрали один из нескольких десятков брошенных автомобилей, обнаруженных неподалёку — на углу улиц Новосельского и Торговой.

Любопытная деталь: этот же автомобиль мы нашли на том же месте в Google Maps на снимке, сделанном 14 лет назад. Правда, тогда он ещё выглядел вполне исправным.

Как подать заявку по телефону 15-35

Оператор сервиса 15-35 ответил уже через минуту. Оказалось, что заявки на эвакуацию автомобилей действительно принимают. Однако на вопрос о сроках рассмотрения оператор ответил:

— Ой, это не быстро. От 15 до 30 дней на рассмотрение, затем комиссия, поиск владельца… Вы же понимаете, многие владельцы сейчас находятся за границей. Но схема работает, в итоге такие машины убирают.

Советуем заранее подготовить ответы на вопросы: цвет автомобиля, модель, государственный номер (если есть), точный адрес и место расположения, а также суть вашей жалобы.

Кроме того, понадобятся личные данные заявителя: ФИО, полный адрес и номер телефона, чтобы с вами могли связаться, если специалисты не смогут самостоятельно обнаружить указанный автомобиль. Звучит слишком официально, но на оформление заявки уйдёт не больше пяти минут.

Кстати, совсем не обязательно ждать, пока в машине разобьют стёкла или в ней поселятся бездомные. Согласно постановлению городского совета, эвакуировать можно автомобиль, который очевидно длительное время не эксплуатируется. Речь идёт не только о машинах с серьёзными повреждениями, но и о любом автомобиле, который «оказывает негативное влияние на состояние благоустройства города Одессы». Основанием для эвакуации могут стать утечки технических жидкостей и масел, захламление бытовыми отходами, разрушение дорожного покрытия или повреждение зелёной зоны и другие подобные нарушения.

Наша заявка уже подана и принята, поэтому теперь мы с интересом ждём результата, чтобы рассказать читателям «Одесской жизни», чем закончится этот эксперимент.

Ранее мы рассказывали, как подать заявку на эвакуацию брошенного автомобиля с улицы через районную администрацию.

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